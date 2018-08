Calciomercato Valencia | arriva Batshuayi dal Chelsea | l' uomo pipistrello vola a

Calciomercato Atletico Madrid - Gameiro al Valencia : spazio per Kalinic? : Importante giro di attaccanti in Spagna, avviato da Kevin Gamiro. Il centravanti francese lascia l'Atletico Madrid dopo due stagioni, per restare in Spagna ma al Valencia. E' fatta per il suo ...

Calciomercato : il Valencia rivuole Guedes - ma il PSG chiede 60 milioni : Il Valencia continua a lavorare nel tentativo di ingaggiare definitivamente il portoghese Goncalo Guedes, ma c’e’ il nodo legato al costo del cartellino da sciogliere. L’attaccante, in forza al Paris Saint-Germain, ma nell’ultima stagione in prestito alla squadra dei ‘pipistrelli’, viene valutato 60 milioni. Il Valencia ha presentato un’offerta di 40 milioni, la forbice fra domanda e offerto resta ...

Calciomercato : il Valencia punta su Batshuayi : Il Valencia è alla disperata ricerca di una punta centrale, dopo che l’allenatore Marcelino ha ‘liberato’ Simone Zaza, che interessa da tempo al Torino. Il club spagnolo sta valutando la possibilità di ingaggiare il belga Michy Batshuayi, attualmente in forza al Chelsea. Secondo il quotidiano britannico Mirror, il Valencia è addirittura in pole position nella corsa per l’acquisto dell’attaccante, che interessa ...

Calciomercato - colpo del Valencia - acquistato Piccini : Cristiano Piccini, fiorentino, classe 1992, ha firmato un contratto quadriennale con il Valencia, che cercava un terzino dopo il no dell’Atalanta per l’olandese Hans Hateboer. Piccini e’ stato prelevato dallo Sporting Lisbona per 10 milioni e avra’ una clausola rescissoria di 80 milioni. Dopo avere superato le visite mediche, il giocatore sara’ a disposizione dell’allenatore Marcelino. Piccini aveva ...

Calciomercato Juventus – Joao Cancelo ad un passo : le cifre dell’affare e la richiesta bianconera al Valencia : Joao Cancelo sarà un nuovo giocatore della Juventus: i bianconeri hanno trovato l’accordo con il Valencia sulla base di 38-40 milioni, si discute sulle modalità di pagamento Dopo l’ottima stagione appena trascorsa all’Inter, Joao Cancelo si è meritato la ‘conferma’ in Italia. Il terzino portoghese però non vestirà la maglia nerazzurra. Tornato al Valencia dal prestito, Cancelo ha attirato le attenzioni della Juventus, alla ricerca di un terzino ...

Calciomercato - Valencia in Italia : tratta Cancelo con la Juve e Zaza col Sassuolo : Il Valencia è a Milano. E l'asse di mercato che lo lega alla Serie A è più caldo che mai. La dirigenza del club andaluso è arrivata nel primo pomeriggio di mercoledì in Italia, per incontrare due club ...

