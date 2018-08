Calciomercato | tutte le trattative LIVE

Calciomercato : 7 giorni alla chiusura - ecco tutte le trattative in corso [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato SERIE A- Per Modric all’Inter sarebbe finita. I media spagnoli sostengono che il croato abbia deciso di rimanere grazie a un sostanzioso aumento di stipendio, superiore a quello che gli garantirebbe l’Inter. I nerazzurri hanno praticamente preso l’ex laziale Keita , che arriverà dal Monaco in prestito per 5-6 milioni, con diritto (e non obbligo) fissato a 30. Non è detto che Ausilio non si butti a ...