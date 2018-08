Calciomercato Milan | Bakayoko vicino | Bacca verso lo Sporting

Calciomercato Milan - è fatta per l'arrivo di Bakayoko : fissate le visite mediche : Il club rossonero ha raggiunto l'accordo con il Chelsea per Bakayoko, già domani le possibili visite mediche del giocatore Manca ormai davvero un piccolissimo dettaglio, poi Tiémoué Bakayoko sarà un ...

Calciomercato Milan - è fatta per l’arrivo di Bakayoko : fissate le visite mediche : Il club rossonero ha raggiunto l’accordo con il Chelsea per Bakayoko, già domani le possibili visite mediche del giocatore Manca ormai davvero un piccolissimo dettaglio, poi Tiémoué Bakayoko sarà un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista ivoriano arriva in rossonero dal Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto, nelle prossime ore la definizione degli ultimi piccolissimi dettagli prima che il giocatore possa ...

Calciomercato Milan - forse è il caso che Bacca non parta : le idee di mister Gattuso : Calciomercato Milan, la situazione attorno a Carlos Bacca si accende, la sessione estiva volge al termine: ultimi giorni caldissimi Calciomercato Milan, il caso Bacca continua a tenere banco. Il centravanti colombiano è palesemente stato messo sul mercato dal club rossonero, ma il tempo passa e le offerte di un certo livello latitano. Adesso però viene un po’ da riflettere in merito alla questione, davvero va ceduto Bacca? Con gli ...

Calciomercato Milan - contatti positivi con il Chelsea : Bakayoko è sempre più vicino : Il club rossonero ha avuto nuovi contatti oggi con il Chelsea, compiendo dei passi avanti per definire la trattativa per Bakayoko Il Milan vuole Bakayoko, il centrocampista del Chelsea è ormai un obiettivo concreto dei rossoneri per la mediana. Nuovi contatti oggi tra le parti, filtra ottimismo sul positivo esito della trattativa che permetterebbe a Gattuso di mettere centimetri e muscoli nella propria mediana. La volontà del calciatore è ...

Calciomercato Milan - André Silva è a Siviglia : cessione dei rossoneri : Calciomercato Milan- André Silva è a Siviglia, dove ad attenderlo c’era il direttore dell’area tecnica Joaquin Caparros. L’attaccante portoghese proveniente dal Milan si sottoporrà nelle prossime ore alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al club spagnolo.L'articolo Calciomercato Milan, André Silva è a Siviglia: cessione dei rossoneri sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Milan - Locatelli non parte per Madrid - è vicino al Sassuolo : MilanO - Manuel Locatelli non è partito oggi con il Milan per Madrid, dove stasera la squadra di Gattuso affronterà il Real in amichevole. Il 20enne centrocampista è infatti vicino al trasferimento al ...

Calciomercato - Real-Milan : Modric tra i convocati : TORINO - C'è anche Luka Modric fra i 30 convocati dell'allenatore del Real Madrid Julen Lopetegui in vista dell'amichevole di questa sera contro il Milan, valida per il XXXIX° Trofeo Bernabeu. Non un ...

Calciomercato Milan : Sporting Lisbona su Bacca : In uscita dal Milan, il futuro di Carlos Bacca potrebbe essere in Portogallo. Secondo A Bola, infatti, lo Sporting Lisbona, dopo Emiliano Viviano e Stefano Sturaro, potrebbe acquistare un altro giocatore dal campionato italiano e sarebbe proprio l’attaccante colombiano. Bacca è nel mirino anche del Villarreal, dove ha trascorso la passata stagione in prestito.L'articolo Calciomercato Milan: Sporting Lisbona su Bacca sembra essere il ...

Milan - Leonardo : il punto sul Calciomercato/ Ultime notizie : "Andrè Silva via - su Milinkovic-Savic..." : Milan, Leonardo: il punto sul calciomercato del direttore tecnico rossonero. Da Milinkovic-Savic a Andrè Silva, passando per Draxler e Reina: ecco le sue parole(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:05:00 GMT)

Calciomercato Milan - nuova idea per l’attacco rossonero : primi contatti con lo Spartak Mosca per Quincy Promes : Il club rossonero ha sondato il terreno con lo Spartak Mosca per Quincy Promes, giocatore olandese che gradirebbe il trasferimento in serie A Nuovo obiettivo per l’attacco del Milan, si tratta di Quincy Promes, esterno offensivo olandese di proprietà dello Spartak Mosca. primi sondaggi del club rossonero, che vorrebbe rinforzare il reparto avanzato con un giocatore di sicuro affidamento, capace di segnare quasi cento gol con la ...

Calciomercato Milan - Suso incontra Leonardo e Maldini : le news LIVE : Che alla Roma interessi Suso non è un mistero, come testimonia l'incontro avvenuto giovedì tra il ds giallorosso Monchi e l'agente dello spagnolo, Alessandro Lucci. Monchi vorrebbe regalare a Di ...

Calciomercato Milan - Bakayoko non può bastare : MilanO - Con l'arrivo al Chelsea di Mateo Kovacic, che ieri si è ufficialmente presentato nel suo nuovo club, è sempre più evidente che il club inglese sia entrato nell'ordine di idee di vendere ...

Calciomercato Empoli - colpo in entrata per i toscani : in arrivo Antonelli dal Milan : Il club toscano ha definito con il Milan l’arrivo di Luca Antonelli, che firmerà un contratto triennale nelle prossime ore L’Empoli ha il suo nuovo esterno di difesa, si tratta di Luca Antonelli per il quale è stato raggiunto l’accordo con il Milan. Il giocatore ha accettato l’offerta del club toscano e, nelle prossime ore, firmerà il nuovo contratto che lo legherà alla società del presidente Corsi per i prossimi ...

Calciomercato Milan - ufficiale : Kalinic all'Atletico Madrid : MilanO - Attraverso un comunicato ufficiale, il Milan ha annunciato "di aver ceduto a titolo definitivo all'Atletico Madrid il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nikola Kalinic . La ...