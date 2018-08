Calciomercato Frosinone | Soddimo ai saluti

Calciomercato Frosinone - spunta il nome di Donati : Frosinone - Dopo essere sfumate le trattative per il genoano Darko Lazovic e il sampdoriano Iacopo Sala, il Frosinone sta vagliando diverse situazioni sul mercato estero. Uno dei profili che sembra ...

Calciomercato Frosinone - ufficiale : firma Salamon : Frosinone - Il Frosinone piazza un altro colpo in difesa: si tratta di Bartosz Salamon , ex di Spal, Cagliari, Sampdoria, Pescara, Milan e Brescia. 'Il Frosinone Calcio comunica di aver acquisito le ...

Calciomercato Lecce - ufficiale : preso Vigorito dal Frosinone : Lecce - Il Lecce si è assicurato un nuovo guardiano per la propria porta: Mauro Vigorito arriva dal Frosinone a titolo definitivo. Il 28enne estremo difensore, cresciuto nel Cagliari , ha giocato in ...

Calciomercato Frosinone - ufficiale : preso Hallfredsson dall'Udinese : Frosinone - Il Frosinone annuncia l'arrivo di un importante puntello per il proprio centrocampo: i ciociari hanno infatti ingaggiato dall' Udinese l'islandese Emil Hallfredsson . Il classe '84, in ...

Calciomercato Frosinone - Vloet è sempre più vicino : Frosinone - Il giocatore che al momento sembra più vicino a vestire la maglia del Frosinone nella prossima stagione è il centrocampista offensivo del Nac Breda , Rai Vloet . 23 anni compiuti da poco, ...

Calciomercato Frosinone - asse caldissimo con l’Udinese : doppio colpo in arrivo dal club bianconero : Il club del presidente Stirpe ha in mente di piazzare un doppio colpo dall’Udinese, in arrivo Halfredsson e Scuffet per la porta Frosinone attivissimo sul mercato, il club del presidente Stirpe ha messo nel mirino due nuovi giocatori per rinforzare la rosa a disposizione di Longo. asse caldissimo con l’Udinese, club da cui i laziali vorrebbero prendere Halfredsson e Scuffet, che andrebbe a fare coppia con Sportiello dopo le ...

Calciomercato Udinese : Perica al Frosinone - arriva Machis : Darwin Machis è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Udinese. Lo rende noto la società friulana, che fa sapere di avere completato l’iter per il tesseramento dal Granada dell’attaccante venezuelano, di passaporto spagnolo, che si è legato ai colori bianconeri con un contratto di 4 anni. Classe 1993, Machis è approdato al Granada all’inizio della stagione 2012/13. In sei stagioni ha collezionato 156 presenze tra ...

Calciomercato Frosinone - dopo Perica si pensa a Sau : Frosinone - Il mercato del Frosinone non si ferma a Peric a, l'ultimo rinforzo per l'attacco, ma solo in ordine. Il club ciociaro comprerà ancora e ci sono una serie di scenari su cui tenere alta l'...

Calciomercato - Frosinone scatenato : da Perica a Letschert : Frosinone - Archiviato il colpo Goldaniga , il Frosinone da qui a breve è pronto a chiudere per un altro centrale che nelle ultime due stagioni ha vestito ugualmente la maglia del Sassuolo: Timo ...

Calciomercato Frosinone - si chiude per Lazovic : Frosinone - Il mercato del Frosinone prosegue: messi praticamente a segno il quarto e quinto acquisto, cioè i difensori centrali provenienti dal Sassuolo , Edoardo Goldaniga e Timo Letschert , mancano ...