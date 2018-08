Calciomercato Bologna | accordo per il nuovo difensore per Inzaghi ...

Calciomercato Bologna - può partire Destro : Bologna - Dopo tre stagioni al Bologna , il futuro di Mattia Destro resta incerto. Le annate dell'attaccante hanno convinto solamente a tratti. Ora, dopo il cambio di allenatore, il campo ha detto ...

Calciomercato Bologna - Tonelli colpo last minute : Bologna - Un difensore, l'ultimo pezzettino che manca a Pippo Inzaghi per essere al completo. Il diesse Riccardo Bigon e Marco Di Vaio, il club manager, lo stanno cercando. Ma la rosa di nomi è sempre ...

Calciomercato Bologna - prosegue il pressing per Cristian Zapata : Bologna - L'idea Cristián Zapata resta salda, reale, concreta. Perché adesso si sta per entrare nel tempo degli affaroni, e il Bologna non vuole farsi trovare impreparato all'appuntamento. I saldi di ...

Calciomercato Bologna - nuova pista : pressing su Zapata : Bologna - Dalla lista della spesa escono - per motivi diversi - sia Silvestre che Tonelli. Il Bologna cercherà altrove il suo rinforzo. Dove? Dove sarà possibile spenderli. Esempio: Ranocchia, con due ...

Calciomercato Bologna - spunta l'ipotesi Balotelli : Bologna - Il Bologna , che dopo essersi assicurato il giovane difensore emergente Corbo , preso dalla Spezia , pensa a Mario Balotelli , proposto dal suo agente Mino Raiola, che assiste anche il ...

Calciomercato Bologna - Petkovic alla Dinamo Zagabria : Bologna - Bruno Petkovic è passato alla Dinamo Zagabria . Ad annunciarlo è stato il club croato, che ha comunicato il ritorno in patria dell'attaccante ex Bologna che aveva già militato nel settore ...

Calciomercato Bologna - ufficiale : Helander fino al 2022 : Bologna - Il Bologna ha blindato Filip Helander . Il difensore ha firmato il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2022. Affare ufficiale. In uscita c'è Emil Krafth . Lo svedese andrà in ...

Calciomercato - Bologna del futuro : ecco il baby Corbo : Bologna - Ha già sostenuto le visite mediche e presto arriverà in Austria con la prima squadra Gabriele Corbo , talentuoso difensore diciottenne proveniente dallo Spezia che è stato capace di mettersi ...

Calciomercato Bologna - mossa a sorpresa : rinforzo in difesa : Calciomercato Bologna – Il Bologna continua a preparare la prossima stagione, inizia un nuovo progetto con Filippo Inzaghi in panchina, l’obiettivo è disputare una stagione tranquilla in Serie A. Nelle ultime ore mossa a sorpresa in difesa, secondo la ‘rosea’ chiusa la trattativa con la Roma per il difensore Lirim Kastrati, kosovaro di 19 anni che nell’ultima stagione ha giocato nel campionato Primavera, ...

Calciomercato Bologna - arriva Mattiello dall’Atalanta : Il Bologna batte l’ottavo colpo dell’estate: è fatta per Federico Mattiello, 23 anni, esterno di centrocampo che arriva dall’Atalanta con la formula del prestito oneroso da 1 un milione con riscatto obbligato a 4 milioni. Il giocatore, in caso di riscatto dopo la prima stagione di prestito, firmerà un quadriennale e in serata si aggregherà alla squadra nel ritiro di Pinzolo. In casa rossoblù prosegue così la rivoluzione ...

Calciomercato Bologna - ufficiale : firma Mattiello : Bologna - Pippo Inzaghi abbraccia Federico Mattiello , difensore dell' Atalanta che ha giocato l'ultima stagione nella Spal. Il suo passaggio a Bologna è ufficiale con la formula del prestito con ...