Calcio | José Enrique racconta il suo dramma | Il tumore mi ha cambiato

José Mourinho : "I 'big' fuori dal Mondiale? Fantastico. Il Calcio è sport di squadra - non di star" : Mentre sul campo abbiamo visto i volti disperati di Messi e Ronaldo, piangere l'esclusione delle loro squadre corsa alla vittoria per il Mondiale, c'è chi ha interpretato queste eliminazioni con tutt'altro spirito. Per José Mourinho si tratta di un segnale positivo per il calcio."Le grandi squadre di questo Mondiale perdono e vanno a casa: tutto ciò è fantastico", ha detto il ct del Manchester United ai media russi, ...