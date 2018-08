Calabria | ucciso in spiaggia a colpi di pistola Ultime notizie Nicotera | telecamere

Calabria - ucciso 43enne a colpi di pistola in spiaggia a Nicotera : Calabria, ucciso 43enne a colpi di pistola in spiaggia a Nicotera E' successo in un lido collegato a un campeggio, davanti ad altri bagnanti. Gli investigatori non escludono un collegamento con precedenti sparatorie avvenute a maggio, in cui morirono 2 persone e fu ferito il fratello della vittima Parole ...

Uomo ucciso in un lido turistico in Calabria : a pochi metri i bagnanti sulla spiaggia : È stato ucciso nei pressi del lido collegato ad un campeggio, Francesco Timpano, l'Uomo assassinato nel pomeriggio a Nicotera. In spiaggia c'erano turisti e bagnanti che potrebbero...

Ucciso a colpi di pistola a bordo piscina in Calabria sotto gli occhi dei turisti : L’omicidio potrebbe essere legato a un fatto di sangue avvenuto a maggio, nel quale era stato ferito il fratello della vittima

Reggio Calabria - “così il treno ha travolto e ucciso i 2 bambini. La madre ha tentato di salvarli” : Giulia le è sfuggita di mano e Lorenzo ha cercato di riprenderla, mentre la mamma ha tentato di inseguirli per salvarli prima che arrivasse il treno. Non ci è riuscita, Simona Dall’Acqua, ed è stata colpita anche lei dal convoglio partito da Reggio Calabria e diretto a Catanzaro Lido. Secondo gli investigatori è questa la ricostruzione dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì a Brancaleone, nel Reggino, costato la vita ai ...

Reggio Calabria - agguato di ‘Ndrangheta : ucciso un pregiudicato - grave un bimbo di 10 anni : Un bambino di 10 anni, di nazionalità bulgara, è rimasto gravemente ferito durante un agguato di 'Ndrangheta nella zona di Reggio Calabria. Si trovava insieme Giuseppe Fabio Gioffrè, presunto capo dell'omonima cosca e bersaglio degli spari. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il piccolo è in ospedale in prognosi riservata.Continua a leggere

Si nascondevano in Calabria i killer del 19enne ucciso nel Conocal : arrestati due fratelli di Ponticelli : Si limitano a spiegare che il 19enne ucciso non era cattivo e che proprio per questo non aveva la stoffa per aspirare a 'diventare qualcuno' nel mondo della malavita locale, anche se amava '...

Calabria : ucciso da un’autobomba per un terreno conteso. Sei arresti : Sei persone sono state tratte in arresto in relazione all'omicidio di Matteo Vinci, fatto saltare su un'autobomba il 9 aprile scorso dai membri di una cosca della ndrangheta di Limbaldi.Continua a leggere

'Negato un minuto di silenzio in consiglio comunale per il giovane immigrato ucciso in Calabria' : Negato un minuto di silenzio in consiglio comunale in memoria del giovane immigrato ucciso in Calabria. E' quanto accaduto nel corso dell'assemblea di ieri e a raccontarlo sul webo è uno dei due ...

Milano : corteo per ricordare Soumayla Sacko - ucciso in Calabria. FOTO : Milano: corteo per ricordare Soumayla Sacko, ucciso in Calabria. FOTO Manifestazione antirazzista per le strade del capoluogo lombardo dopo l'omicidio del cittadino maliano nel Vibonese . Molti cartelli e striscioni contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Bruciata anche una bandiera della Lega Parole ...

Calabria - omicidio Sacko : fermato l'italiano 43enne. I carabinieri : ucciso per vendetta : È stato sottoposto a fermo Antonio Pontoriero, il 43enne di San Calogero già indagato per l'omicidio di Soumayla Sacko, il 39enne del Mali ucciso sabato sera nel paese vibonese mentre, con due ...