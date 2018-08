Briatore e il pranzo con Berlusconi in Sardegna

ilgiornale

: Berlusconi con Briatore e Bouygues: pranzo vip a Villa Certosa - LaPresse_news : Berlusconi con Briatore e Bouygues: pranzo vip a Villa Certosa - _epoc24 : RT @Libero_official: Scatto privato a Villa Certosa: il Cav a pranzo con Briatore e... Lui? Uno degli uomini più ricchi del pianeta https:/… - GHERARDIMAURO1 : RT @Libero_official: Scatto privato a Villa Certosa: il Cav a pranzo con Briatore e... Lui? Uno degli uomini più ricchi del pianeta https:/… -

(Di domenica 12 agosto 2018) Silvioappare sorridente in compagnia di Flavioe Martin Boygues durante le vacanze in. In una foto postata dall'ex manager di Formula Uno, il Cavaliere discute sorridendo proprio con l'imprenditore francese e lo stesso.Lo scatto è stato postato sul profilo Instagram dicon una didascalia eloquente: "con Silvio, molto in forma e Martin Bouygues". Il leader di Forza Italia in comleto bianco appare molto divertito e la foto di fatto immortala una scena che sottolinea l'amicizia che legae Bouygues. La foto sarebbe stata scattata nel buen retiro indel Cavaliere, la sua Vialla Certosa come sottolinea lo stessonell'hashtag usato per accompagnare la foto sui social. Spesso l'ex premier trascorre le sue vacanze estive proprio indove ama trascorrere il tempo libero in compagnia ...