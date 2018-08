BRESCIA | NEONATO UCCISO DA BATTERIO | ALTRI 9 CONTAGIATI Ultime notizie | primario

Neonato morto a BRESCIA - il primario : "Cerchiamo il primo focolaio" : Il batterio Serratia marcescens ha determinato il decesso agli Spedali civili della città lombarda di un bimbo nato prematuro

Neonato morto a BRESCIA - primario : “Siamo alla ricerca del focolaio originario dell’infezione” : “Siamo alla ricerca del focolaio originario dell’infezione, ma non siamo certi di trovarlo. Si tratta di un batterio molto diffuso“: lo ha dichiarato il primario del reparto di terapia intensiva neonatale degli Spedali civili di Brescia dove è deceduto un Neonato che ha contratto il batterio Serratia marcescens. L'articolo Neonato morto a Brescia, primario: “Siamo alla ricerca del focolaio originario ...

Neonato morto in ospedale a BRESCIA - il primario : "Sembrava stabile - poi è peggiorato". Migliorano gli altri 6 infettati : Sono ancora ricoverati nel reparto di patologia neonatale. Il professor Gaetano Chirico: "Abbiamo intrapreso la terapia ma non ce l'ha fatta"

Neonato morto a BRESCIA : altri 6 infettati ancora ricoverati in ospedale : Sei neonati (in fase di guarigione) rimangono ancora ricoverati agli Spedali civili di Brescia, in quanto risultati positivi al batterio Serratia Marcescens, che ha provocato la morte di un bimbo, nato prematuro a fine giugno da una coppia Bresciana: i piccoli erano ricoverati nello stesso reparto che ora è chiuso. Il batterio ha contagiato in totale dieci neonati nel reparto di terapia intensiva neonatale tra cui anche il gemellino della ...

BRESCIA - batterio uccide neonato in ospedale : Un bimbo nato da pochi giorni è deceduto all'ospedale Civile di Brescia a causa del batterio Serratia marcescens, contratto mentre il piccolo era ricoverato nella struttura insieme al gemello dopo esser nato con qualche settimana di anticipo e, quindi, con le difese immunitaria non ancora del tutto sviluppate.L'infezione era stata accertata lo scorso 20 luglio e nel giro di pochi giorni il piccolo è deceduto nonostante tutti i tentativi dei ...

