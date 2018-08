Blockchain | la tecnologia «umanizza» il lavoro

Dimon crede in tecnologia Blockchain. Intanto WSJ parla di casi manipolazione criptovalute con schema 'dump and pump' : In un'intervista rilasciata all'Harvard Business Review, il numero uno di JP Morgan, l'amministratore delegato Jamie Dimon, ha detto la sua sulle criptovalute come il Bitcoin, rilasciando commenti ...

HTC Exodus con tecnologia Blockchain in arrivo per la fine dell’anno : Ha fatto la sua comparsa nel mese di maggio per la prima volta, oggi arrivano ulteriori conferme sullo smartphone Android con tecnologia blockchain, HTC Exodus dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell’anno. HTC Exodus entro fine anno La notizia è arrivata in un momento negativo per la compagnia con un inizio anno negativo. Nel 2017, HTC ha spedito oltre 2 milioni di prodotti nel primo trimestre. Quest’anno solo 630.000 ...

Tecnologia : più mobilità e internazionalizzazione delle carriere per gli studenti Unipi grazie a Blockchain : Favorire la mobilità e l’internazionalizzazione delle carriere degli studenti, è con questo obiettivo che l’Università di Pisa, prima in Italia e fra i primi atenei in Europa, ha adottato l’innovativa Tecnologia Blockchain, nata dalla collaborazione tra l’Università di Pisa e CIMEA, il Centro di Informazione sulla mobilità e le Equivalenze accademiche. Al momento dell’iscrizione all’Ateneo pisano, gli studenti potranno registrare permanentemente ...