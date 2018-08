Beta Fortnite Android aperta a questi nuovi device da oggi 12 agosto | le domande più

Fortnite su Android - arriva la Beta/ Come fare per registrarsi : la lista ufficiale dei dispositivi supportati : Fortnite finalmente anche su Android, arriva la Beta ufficiale: ecco Come fare per registrarsi e la lista ufficiale di tutti i dispositivi supportati.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 15:50:00 GMT)

Fortnite Beta su Android non solo per Samsung - elenco dispositivi compatibili : Fortnite Beta è disponibile al download dal sito di Epic Games, non solo per i dispositivi Samsung, sono diversi altri gli smartphone compatibili al download della versione non definitiva di Fortnite. L’accesso degli altri smartphone Android a Fortnite Beta partirà dal 12 agosto, fino a quel momento solo gli smartphone Samsung possono avere accesso all’APK di Epic Games. Al momento possono avere accesso il Samsung Galaxy S7 ed S7 ...

Fortnite su Android disponibile da oggi 9 agosto : link invito Beta per tutti i Samsung Galaxy e non solo : Fortnite su Android sarà esclusiva inizialmente dei Samsung Galaxy Note 9 e i Samsung Tab S4. Lo avevamo già anticipato ma ai margini della presentazione Unpacked 2018 del produttore asiatico ne abbiamo l'assoluta certezza. Tuttavia, arrivano delle ottime notizie per tanti altri device Samsung Galaxy (e non solo) che avranno la possibilità di chiedere l'invito per la beta del titolo proprio da questo momento. Si può fare richiesta di Fortnite ...