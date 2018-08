Beppe Grillo interviene sulla manovra | ' L' ombra costa 1 euro' Boom per il video dalla

Beppe Grillo in Sardegna chiama Matteo Salvini/ Video : "C'è un uomo di colore in spiaggia - intervieni" : Beppe Grillo in Sardegna chiama Matteo Salvini e ironizza sull'"emergenza razzismo" e in un divertente Video rilancia: "C'è un uomo di colore in spiaggia, intervieni"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 10:48:00 GMT)

Elezioni a sorteggio - la proposta di Beppe Grillo non è un’utopia. E ci dobbiamo riflettere : Se ne parla un comico, l’argomento viene immediatamente ripreso con enfasi dai media. Ma poiché lo dice un comico – anche se è un comico che ha espresso alcuni tra i pensieri politici più innovativi e incisivi degli ultimi anni – la proposta viene subito arruolata tra le facezie estive. C’è lo spiritoso che suggerisce la chiamata per sorteggio dell’idraulico e mi mette in ansia; e c’è chi, più serio, invoca il gioco d’azzardo. Anche ...

Beppe Grillo attacca i media : “Quante storie per l’uovo lanciato contro Daisy Osakue” : Beppe Grillo attacca ancora una volta la stampa: "L'unica cosa sensazionale è stata la mira del razzista di merda oppure il caso" - ha scritto su Facebook - "Quello che fanno i media è portare la nazione verso il baratro: non avevo mai visto con i miei occhi un così forte condizionamento prima d’ora".Continua a leggere

Beppe Grillo attacca i media per la copertura dell'aggressione a Daisy Osauke : "L'unica cosa sensazionale è stata la mira del razzista" : Beppe Grillo commenta l'aggressione a Daisy Osauke, e lo fa a modo suo. "L'indignazione di un uovo in faccia, c'è quanto basta per restare paralizzati mediaticamente, l'unica cosa sensazionale è stata la mira del razzista di merda oppure il caso", scrive il comico su Facebook.Che poi se la prende con i media, rei di "portare la nazione verso il baratro", perché - scrive Grillo - "non avevo mai visto con i miei occhi un ...

Tav - Beppe Grillo cancella il progetto della Torino-Lione : 'Non ha più senso' : 'Si è tornato a parlare di Tav - ha scritto il comico sul suo blog - un'opera che appartiene allo scorso secolo, al passato, che rappresenta un mondo che non c'è più, un modo di fare economia e ...

Beppe Grillo risponde alle accuse : “Elezioni con sorteggio casuale? Succede già in altri Paesi. Contro di me parrucconi” : Le dichiarazioni di Beppe Grillo, secondo le quali la democrazia sarebbe superata e ci vorrebbero elezioni con un sorteggio casuale, hanno fatto discutere e hanno suscitato numerose critiche. Sulla propria pagina Facebook, Grillo ha voluto rispondere alle accuse, argomentando che tale sistema elettivo “esiste già in altri Paesi”. L'articolo Beppe Grillo risponde alle accuse: “Elezioni con sorteggio casuale? Succede già in ...

Beppe Grillo rilancia la democrazia del sorteggio : "Meglio scelti a caso che eletti" : Beppe Grillo insiste: meglio avere persone scelte a caso che eletti. In un video su facebook, il fondatore di M5s rilancia la sua idea di estrarre a sorte i parlamentari e risponde alle critiche ricevute oggi...

L'autogoal di Beppe Grillo sul sorteggio : La conseguenza peggiore dell'intervento di Beppe Grillo dell'altro giorno in cui ipotizza l'estrazione a sorte dei parlamentari è quella di dare il pretesto e un prezioso argomento a chi vuole mettere in cattiva luce uno strumento (il sorteggio) che invece potrebbe avere un utile ruolo correttivo e di integrazione alla democrazia rappresentativa e diretta, così come già si configura nel nostro paese.Così come ...

Tav - lo schiaffo di Beppe Grillo a Luigi Di Maio : chi sono i fedelissimi che lo faranno fuori : A tormentare il sonno del vicepremier grillino c'è il mondo leghista da sempre a favore delle grandi opere, Tav in testa. E c'è anche la fronda interna grillina di irriducibili, in particolare al ...