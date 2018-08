Beppe Fiorello - che figo fare il buono : La seconda, più volte rimandata e ancora senza data di messa in onda, è Tutto il mondo è paese, regia di Giulio Manfredonia, sull'esperienza di accoglienza della cittadina di Riace. "E' il racconto ...

Beppe Fiorello : "Sanremo con Baglioni? Sarebbe un grande onore" : La macchina di Sanremo 2019 ormai sta iniziando a carburare, fra novità che cambiano il regolamento della kermesse per quanto concerne i giovani (alla quale sarà dedicata un'intera settimana ad un passo da Natale) e rumors su chi sarà presente nella rosa dei Big, abbiamo una sola certezza: il bis di Claudio Baglioni sdoppiato nel ruolo di conduttore e direttore artistico per il secondo anno consecutivo.Una prassi che non manca mai ad una ...

Audio e testo del duetto di Biagio Antonacci e Rosario Fiorello in Mio Fratello Beach Version : e Beppe? : Dopo aver collaborato al video del brano, si sono ritrovati a cantarlo insieme: il duetto di Biagio Antonacci e Rosario Fiorello ha fatto il suo esordio in radio venerdì 13 luglio e il giorno successivo su Spotify, come nuovo singolo estivo del cantautore di Rozzano che ha deciso di puntare ancora sul terzo estratto dal suo ultimo album Dediche e Manie. Stavolta, però, realizzandone una nuova Versione a due voci. Se in quella originale ha ...

Il mondo sulle spalle - nuova fiction con Beppe Fiorello su Rai1 : Beppe Fiorello torna su Rai 1 nella fiction “Il mondo sulle spalle”: ecco anticipazioni, trama e cast della serie ispirata alla storia di Enzo Muscia nuova serie televisiva in arrivo su Rai 1 con protagonista Beppe Fiorello. “Il mondo sulle spalle” è il titolo del film per tv ispirato alla storia di Enzo Muscia. Ecco tutte le anticipazioni: trama e cast. Il mondo sulle spalle, film tv su Rai 1 Un nuovo progetto televisivo ...

Beppe Fiorello : "Su Rai1 racconto eroi veri - tendenza crime è pericolosa!" : ... dà qualche anticipazione sulle fiction che lo vedranno presto protagonista, 'Il mondo sulle spalle' per la regia di Nicola Campiotti, e 'Tutto il mondo è paese' diretto da Giulio Manfredonia. E si ...

Beppe Fiorello risponde su Tutto il mondo è paese e assicura la messa in onda : le polemiche si placheranno? : E alla fine è toccato a Beppe Fiorello scendere in campo per cercare di arginare le polemiche legate a Tutto il mondo è paese, il film movie girato in Calabria, a Riace, e con protagonista proprio l'attore siciliano. La polemica è nata ormai qualche giorno fa quando, tra le fiction inserite nel palinsesto Rai per la prossima stagione televisiva, mancava all'appello proprio quella sul sindaco Mimmo Lucano. Il film tv diretto da Giulio ...

Cavalli di battaglia - Gigi Proietti/ Ultima puntata - ospiti e diretta : Beppe Fiorello torna in tv (Replica) : Cavalli di battaglia - Gigi Proietti, diretta e ospiti Ultima puntata 23 giugno: Giuliano Sangiorgi, Renato Zero, Beppe Fiorello, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli e Marisa Laurito.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 21:09:00 GMT)

CAVALLI DI BATTAGLIA - GIGI PROIETTI/ Diretta e ospiti : Giuliano Sangiorgi - Beppe Fiorello e Zero (Replica) : CAVALLI di BATTAGLIA - GIGI PROIETTI, Diretta e ospiti ultima puntata 23 giugno: Giuliano Sangiorgi, Renato Zero, Beppe Fiorello, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli e Marisa Laurito.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 08:05:00 GMT)

Amici 17 – Il Serale – Nona puntata - semifinale - del 3 giugno 2018 – Ospiti Beppe Fiorello - Gianna Nannini - Fiorella Mannoia - Alvaro Soler - Fabrizio Moro. : Amici 17 – Il Serale nella collocazione straordinaria della domenica, propone questa sera la Nona puntata, la semifinale del programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Un’edizione strana questa, con un nuovo meccanismo che però dopo solo poche puntate è stato stravolto per esigenze di programma e anche di ascolti. Amici | Il Serale […] L'articolo Amici 17 – Il Serale – Nona puntata, semifinale, del 3 giugno 2018 – ...

Ad Amici Lauren balla con Beppe Fiorello che canta la Pizzica di Modugno nella semifinale del 3 giugno (video) : Lauren balla con Beppe Fiorello che canta la Pizzica: così, dopo il duetto di Carmen e Gianna Nannini, si è aperta la semifinale di Amici di Maria De Filippi, in onda eccezionalmente domenica 3 giugno su Canale5. L'esibizione di Beppe Fiorello è stata un omaggio a Domenico Modugno, l'interprete pugliese che proprio l'attore aveva avuto l'onore di interpretare nella fortunata fiction di Rai1 dal titolo Volare - La grande storia di Domenico ...

Beppe Fiorello duetto con Lauren Celentano - Amici 2018/ Il carisma dell'attore a servizio della ballerina : Beppe Fiorello sarà ospite stasera della semifinale di Amici 2018, dove avrà la possibilità di esibirsi con Lauren Celentano, ballerina ancora in gara nella squadra blu(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 12:10:00 GMT)