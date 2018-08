Belgio | denuncia di un italiano | Noi picchiati perché siamo gay

ilgiornale

(Di domenica 12 agosto 2018) "statiomosessuali". Un fumettista, Mauro Padovani e il marito Tom Freeman con un post su facebookno di essere statiin, a Gand, sologay. Sul caso sta già indagando la polzia ma di certo il volto pieno di sangue fa pensare che il pestaggio sia stato drammatico. E proprio il fumettista afferma: "È stato brutale". A quanto pare i due sarebbero statidai loro vicini di casa con una spranga di ferro. La prima ad aggredire i due sarebbe stata la vicina, poi nella rissa, dopo sputi e insulti, si è inserito il marito. La discussione rapidamente è degenerata.Padovani e Freeman hanno riportato alcune ferite al volto che hanno reso necessario l'intervento dei medici. "Com"è possibile che succeda una cosa del genere in una bella città come Gand? Amo questa città, ma ora non mi sento più al sicuro - ha affermati Padovani - ...