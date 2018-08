Basket NBA | LeBron contro i Cavs il 21 novembre

Basket NBA : diramato l’intero calendario della regular season 2018-2019. Aprono Celtics e 76ers - debutto di LeBron James coi Lakers il 18 ottobre : Dopo alcune anticipazioni arrivate nei giorni scorsi, è stato diramato l’intero calendario delle 1230 partite che andranno a comporre la regular season NBA 2018-19. L’onore di aprire l’anno spetterà a Boston Celtics e Philadelphia 76ers, di scena al TD Garden di Boston il 16 ottobre. Subito dopo inizierà l’ultima stagione dei Golden State Warriors all’Oracle Arena di Oakland, prima del trasferimento a San Francisco ...

Basket NBA - Lakers contro Warriors è il big match del Christmas Day : Svelata la prima settimana del calendario: Golden State riceve i Thunder mentre Boston riparte coi Sixers

Basket NBA - il calendario : Natale con Golden State-Lakers : NEW YORK - Si alza il velo, anche se parzialmente, sulla prossima stagione Nba. La Lega professionistica statunitense ha pubblicato una parte del calendario del nuovo campionato: la prima settimana, ...

Basket NBA - Gallinari MVP dell'Africa Game : l'azzurro e Messina guidano Team World al successo : Rimasto a bocca aperta di fronte allo spettacolo della natura ammirato durante il safari vissuto alla vigilia, Danilo Gallinari si è 'sdebitato' mettendo in piedi un vero e proprio show per il ...

NBA Fan Zone a Milano l’8 e il 9 settembre : ospite d’eccezione una ex stella del Basket USA : L’8 e il 9 settembre a Milano ci sarà la NBA Fan Zone: l’evento ha l’obiettivo di ricreare l’atmosfera unica di un match NBA e avrà come ospite una ex stella del basket USA La National basketball Association (NBA) ha annunciato che una ex stella NBA visiterà l’iconica Piazza Duomo di Milano durante l’NBA Fan Zone, in programma l’8 e il 9 settembre. La Fan Zone ha l’obiettivo di ricreare l’atmosfera unica di un match NBA, ...

2K pubblicherà il gioco arcade di Basket di Saber Interactive NBA 2K Playgrounds 2 : 2K annuncia oggi che pubblicherà il prossimo gioco arcade di basketball degli sviluppatori Saber Interactive, NBA 2K Playgrounds 2. Questa versione due-contro-due completerà l'offerta di NBA 2K espandendone l'impronta a tema pallacanestro del franchise."L'originale NBA Playgrounds fu un fantastico ritorno al passato ai gloriosi giorni dei giochi sportivi arcade," dice Greg Thomas, Presidente di Visual Concepts. "Il nuovo NBA 2K Playgrounds 2 ...

Basket NBA : Sergio Scariolo sarà assistente di Nick Nurse ai Toronto Raptors - è il secondo allenatore italiano dopo Messina a fare il grande salto : Non c’è più soltanto Ettore Messina tra gli allenatori italiani sbarcati nella NBA. Da poche ore, anche Sergio Scariolo è arrivato ufficialmente nella massima lega professionistica americana. La destinazione, per il coach bresciano, è quella dei Toronto Raptors col ruolo di vice di Nick Nurse. Stando alle notizie provenienti dall’altra parte dell’Oceano, Scariolo sarebbe stato fortemente voluto dal GM dei Raptors, Masai ...

Basket NBA : Kawhi Leonard ai Toronto Raptors e DeMar DeRozan ai San Antonio Spurs - è ufficiale lo scambio : Si è risolta, non senza mugugni da una parte e dall’altra, la spinosa questione dell’uscita di Kawhi Leonard dai San Antonio Spurs. Il giocatore, fermo per infortunio da moltissimo tempo, è stato inviato, assieme a Danny Green, ai Toronto Raptors. La contropartita ricevuta è l’arrivo di DeMar DeRozan, Jakob Poeltl e una prima scelta del draft 2019 alla corte di Gregg Popovich. Kawhi Leonard, nell’ultimo anno, ha giocato ...

Basket - Nba ufficiale James-Lakers. Magic Johnson è il migliore del pianeta : ... https://t.co/UNEqg5pveF pic.twitter.com/jWNiqoTBeW - Los Angeles Lakers, @Lakers, 10 luglio 2018 Magic Johnson ENTUSIASTA - 'È un grande giorno per i Lakers e per i nostri tifosi in tutto il mondo: ...

Basket - Summer League Nba : Ayton : buona la prima - Bamba e Sexton convincono : Notte di debutti alla Summer League di Las Vegas. Positivi quelli di DeAndre Ayton, Mo Bamba e Collin Sexton, da rimandare, non per motivi di merito ma burocratici, quello di Luka Doncic e dell'...

Basket NBA - Tony Parker si accasa agli Charlotte Hornets : fine di un’era agli Spurs durata 17 anni. Quale futuro per Carmelo Anthony? : Volge al termine uno dei legami più noti della NBA moderna. Dopo 17 anni e 4 anelli ai San Antonio Spurs, Tony Parker decide di chiudere quel capitolo della sua carriera, per aprirne un altro, presumibilmente l’ultimo, a Charlotte, con gli Hornets. Il play franco-belga, secondo Adrian Wojnarowski della ESPN, firmerà un biennale da 10 milioni di dollari per andare in North Carolina. L’ultimo della generazione migliore degli Spurs ...

NBA supporta la settimana edizione del ‘Gallo Camp’ - il camp di Basket di Danilo Gallinari : Tutto pronto per il ‘Gallo camp 2018′ supportato anche dalla National basketball Association (NBA) La National basketball Association (NBA) supporterà ufficialmente la settima edizione del ‘Gallo camp 2018’, il camp di basket, della durata di una settimana, organizzato dal campione dei Los Angeles Clippers Danilo Gallinari. Il camp, che vede la partecipazione di 200 ragazzi e ragazze tra i 7 e i 17 anni, si terrà nelle strutture ...

Basket - Nba : Thomas - che fatica per un contratto : ora la speranza è Orlando : Con il mercato che dopo i botti iniziali è arrivato a una fase di stallo, uno degli ultimi quesiti da risolvere gravita intorno al futuro di Isaiah Thomas. L'ex idolo dei Celtics un anno fa ...

Nba - come hanno fatto le squadre di Basket a spendere 1 miliardo in 24 ore : Non è ancora il 4 luglio, giorno dell’indipendenza, ma negli Stati Uniti ci sono già i fuochi d’artificio. Il primo giorno di “free agency” Nba – 1° luglio – infatti ha generato contratti per un valore di un miliardo di dollari. Sì, un miliardo. Quel numero con 9 zeri. E sì, in appena 24 ore. Cifre da capogiro. E all’appello – dopo i botti Paul, James, George e Jokic – mancano ancora nomi del calibro di DeMarcus Cousins, ...