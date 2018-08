Bari | rischio attenuato per il tribunale | senza fascicoli non crolla più

Bari verso il fallimento - Radrizzani si ritira : Serie B a rischio : Ormai anche la più piccola speranza sembra scomparsa. E il Bari si avvicina al fallimento dopo 110 anni di storia. Prima l'estromissione della Covisoc dal prossimo campionato di Serie B. Dunque il ...

Caos Serie B - Bari verso il baratro : rischio fallimento - si libera un altro posto? : Sono ore caldissime per il calcio italiano, alcuni club rischiano grosso tra scandali e fallimenti. Una situazione delicatissima è quella legata al Bari, nella serata di ieri sono scaduti i termini per la ricapitalizzazione della società, un passaggio indispensabile per permettere a Giancaspro di mantenere la maggioranza del club. Tutti si attendevano l’assegno da parte del numero uno del club a copertura della ricapitalizzazione ma ...

Libia ancora in subbuglio. A rischio 800mila Barili di petrolio al giorno : E su una possibile risoluzione della delicata situazione, Mercuri afferma: "Riportare l'economia a un controllo centralizzato, ivi compresa la produzione del petrolio, è fondamentale per stabilizzare ...

Foggia - Bari - Cesena e... Iscrizione a rischio per 13 : Non c'è pace per il calcio italiano. Non ci sono soldi e, di conseguenza, non c'è pace. Al termine di una stagione che ha visto il record di penalizzazioni e squalifiche per violazioni amministrative ,...

Violento temporale a Bari e acqua nelle tende : dovevano sostituire il tribunale a rischio crollo : Situazione paradossale nel capoluogo pugliese, dove le udienze erano state spostate all'ingresso del palazzo (non più agibile) in una tendopoli ora completamente allagata a causa di un temporale che si è abbattuto sulla città. "Condizioni inaccettabili" dice il consigliere di opposizione Irma Melini.Continua a leggere

Bari - futuro a rischio? Giancaspro svela la situazione : Dopo la mancata promozione nel campionato di Serie A il Bari programma il futuro e nonostante le difficoltà economiche il presidente Cosmo Giancaspro attraverso le colonne del Corriere del Mezzogiorno ha voluto tranquillizzare la piazza: “i tifosi stiano tranquilli, come già affermato nella conferenza stampa di fine maggio il Bari ha sempre onorato i debiti e pagato le tasse. Anche le prossime scadenze saranno rispettate con ...