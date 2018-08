Barca rischia di affondare alle Tremiti | intervento della Capitaneria di porto di Termoli

meteoweb.eu

: Barca a vela rischia di affondare. Evitato il peggio, salve le due persone a bordo - - leccenews24 : Barca a vela rischia di affondare. Evitato il peggio, salve le due persone a bordo - - tigullio_tweet : Barca a vela rischia di affondare a Lavagna - radioaldebaran : Barca a vela rischia di affondare a Lavagna -

(Di domenica 12 agosto 2018) Salpati da Fossacesia (Chieti) inin direzione delle Isole(Foggia), a 5 miglia dall’arrivo hanno iniziato ad imre acquando di: ladidi, intervenuta con la delegazione di spiaggia di stanza a San Domino (Foggia), la principale isola delle, ha tratto in salvo 6 giovani. Il natante di 6 metri su cui si trovava il gruppo ha iniziato ad imre acqua capovolgendosi in pochi minuti: alcuni ragazzi sono riusciti a salire sulladi una coppia che li accompagnava, che però non poteva accoglierli tutti, a causa delle dimensioni ridotte. In pochi minuti sono giunti sul posto gli ufficialidelegazione di spiaggiadi, di stanza a San Domino: un gommone veloce ha raggiunto in mare l’imzione capovolta e tratto in salvo il gruppo. Laha anche proceduto al recupero ...