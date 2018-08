Bagnaia vince in Moto2

Moto2 Austria - Bagnaia vince all'ultima curva : SPIELBERG - Grande Italia anche in Moto2. Dopo la vittoria di Bezzecchi nelle leggere, con anche il secondo posto di Bastianini,, è Pecco Bagnaia a chiudere davanti a tutti nella classe intermedia. L'...

Moto2 - GP Austria 2018 : Francesco Bagnaia vince dopo un duello mozzafiato con Oliveira e torna in vetta al Mondiale. Marini 3° : Uno straordinario Francesco “Pecco” Bagnaia vince il GP d’Austria 2018 di Moto2 dopo un duello emozionante con il suo rivale diretto verso la corsa al titolo, il portoghese Miguel Oliveira. Completa il podio Luca Marini che precede Mattia Pasini. Un successo davvero importante per il portacolori del team Sky Racing VR46 (l’ottavo nella classe mediana) che ha gestito la gara in maniera impeccabile. Ha saputo non scomporsi ...

Moto2 - GP Brno. Marini e Bagnaia sul podio - vince Oliveira : Si parte con la prima pole in carriera di Luca Marini, in prima fila per la terza volta consecutiva. Si parte con due italiani in prima fila, perché Mattia Pasini è terzo, e con Francesco Bagnaia e ...

GP Brno : in Moto2 vince Oliveira - 2° Marini - 3° Bagnaia. Trionfo di Di Giannantonio in Moto3 : LIVE 13:04 5 ago Moto2, l'ordine di arrivo 1 M. Oliveira 39:22.324 2 L. Marini +0.070 3 F. BAGNAIA +0.525 4 L. BALDASSARRI +0.745 5 X. VIERGE +3.362 6 B. BINDER +3.643 7 M. SCHROTTER +3.694 8 J. ...

Moto2 Olanda - Bagnaia vince e allunga in testa al mondiale : ASSEN - Pecco Bagnaia vince il Gp della Moto2 in Olanda e allunga su Oliveira in classifica. Secondo Fabio Quartararo, terzo Marquez. Oliveira si deve accontentare della sesta posizione finale. ...

Moto2 - GP Olanda 2018 : Francesco Bagnaia vuole tornare a vincere - per ricacciare indietro gli inseguitori : Il Mondiale Moto2 2018 saluta la Catalogna ed è pronto a sbarcare nel Tempio della velocità di Assen in vista del Gran Premio di Olanda. La gara sullo storico tracciato inaugurato nel 1955, e rivisitato nel 2006, sarà quanto mai importante per due semplici motivi. Da un lato il leader della classifica generale, Francesco “Pecco” Bagnaia vuole scuotersi dopo due gare incolore, dall’altro i suoi inseguitori, Miguel Oliveira in ...