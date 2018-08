Austria | Rossi | Vinales e Meregalli ai microfoni di Sky

LIVE MotoGP - GP Austria 2018 in DIRETTA : warm-up. Valentino Rossi per il miracolo verso la gara : Buon divertimento! GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA FOTOCATTAGNI

LIVE MotoGP - GP Austria 2018 in DIRETTA : warm-up. Valentino Rossi per il miracolo verso la gara : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP d’Austria 2018 della MotoGP, undicesima prova del Mondiale 2018. Sul tracciato del Red Bull Ring si prospetta uno scontro titanico tra Marc Marquez e la Ducati. Lo spagnolo, ieri, l’ha spuntata per appena due millesimi nel time-attack su Andrea Dovizioso. Una guida magistrale ha permesso all’iberico di conquistare la terza pole in questa stagione, candidandosi alla ...

MotoGp – Valentino Rossi unico! Il Dottore sfoggia il suo miglior sorriso nonostante il sabato disastroso in Austria [FOTO] : Valentino Rossi non si smentisce mai: il bellissimo gesto del Dottore dopo le deludenti qualifiche del Gp d’Austria Valentino Rossi dimostra sempre e, involontariamente, il grande campione che è. Il Dottore ha affrontato due giornate complicatissime, ieri e oggi, al Red Bull Ring: prima un problema alla sua M1 nelle Fp1 del Gp d’Austria, poi una Q1 disastrosa che lo costringerà a partire domani dalla 14ª casella in griglia, ...

Rossi le canta chiare dopo le qualifiche in Austria : Mai così in basso dal 2007 come squadra e mai un sabato così difficile dal 2017 (GP di Catalogna) per Valentino Rossi, che ha chiuso le qualifiche al Red Bull Ring con il 14° posto e una deludente quinta fila. dopo la conferenza stampa indetta da Yamaha per chiedere pubblicamente scusa ai suoi piloti in […] L'articolo Rossi le canta chiare dopo le qualifiche in Austria sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

MotoGp Austria - Rossi : «Da un anno gli stessi problemi - ma la moto non migliora» : SPIELBERG - Fase negativa per la Yamaha, sotto gli occhi di tutti, al punto che Kouji Tsuya, project leader del team, si è sentito in dovere di scusarsi coi propri piloti. Valentino Rossi oggi in ...

Gp Austria - Valentino Rossi : 'La peggior crisi Yamaha dal 2013' : Roma, 11 ago., askanews, - 'È la peggior crisi della Yamaha da quando sono tornato qui nel 2013'. Giornata da dimenticare per Valentino Rossi nelle qualifiche del Gp di Austria di MotoGp. Il fenomeno ...

MotoGp in Austria : Marquez conquista la pole per due millesimi beffando Dovizioso - male Rossi : Marquez ha vinto la prima battaglia contro le Ducati al Red Bull Ring, in attesa della guerra di domani. La pole position è dello spagnolo che, grazie al tempo di 1'23'241, si è messo alle spalle un ...

MotoGp Austria - Rossi : «Da un anno lamentiamo le stesse cose e non miglioriamo» : SPIELBERG - Valentino Rossi ai minimi storici, un risultato in qualifica del genere su pista asciutta non lo si vedeva dal 2011. Fase negativa per lui, come per il compagno di squadra Maverick Vinales ...

DIRETTA MOTOGP Austria/ Valentino Rossi deluso : “Scuse Yamaha? Migliorino la moto!” : DIRETTA MOTOGP qualifiche, FP3 e FP4 live del GP AUSTRIA 2018 a Zeltweg Spielberg: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito (oggi sabato 11 agosto)(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 18:16:00 GMT)

Valentino Rossi - GP Austria 2018 : “Le scuse della Yamaha? Vorrei una moto più veloce. Impossibile fare meglio” : Valentino Rossi è letteralmente imbufalito dopo le pessime qualificazioni del GP di Austria 2018, tappa del Mondiale motoGP. Il Dottore, infatti, non è riuscito ad andare oltre la 14esima posizione: si tratta di un risultato davvero molto deludente per il centauro di Tavullia che scatterà addirittura dalla quinta fila e che non trova il feeling giusto con questa pista. Kouji Tsuya, project leader della Yamaha, ha chiesto scusa per questa ...

MotoGP Austria - lo sfogo di Rossi : "La peggior crisi tecnica della Yamaha dal 2013" : Il Dottore: "Frustrante, da oltre un anno facciamo sempre gli stessi discorsi". I vertici di Iwata si scusano con lui e Vinales

MotoGp – Valentino Rossi e le difficoltà in Q2 : il gesto del Dottore ai meccanici durante le qualifiche in Austria [VIDEO] : Il gesto di Valentino Rossi ai box Yamaha durante la Q1 per spiegare ai suoi uomini il problema riscontrato in pista Giornata deludente in casa Yamaha oggi al Red Bull Ring: le qualifiche del Gp d’Austria non hanno regalato grandi soddisfazione al team di Iwata, con Maverick Vinales che domani partirà dall’11ª casella in griglia di partenza e Valentino Rossi che non è riuscito a superare la Q1, fermandosi quindi in 14ª ...

Gp Austria : Rossi fuori nel Q1 - partirà 14esimo : Roma, 11 ago., askanews, - Valentino Rossi non è riuscito a passare le forche del Q1 per lottare per la pole del Gp di Austria di MotoGp, 11esima prova del motomondiale. Il pesarese della Yamaha ha ...

MotoGP Austria 2018 : Marquez in pole - Dovizioso secondo e Rossi quattordicesimo - : Insomma, dopo la Honda di Marquez ci sono tutte e tre le Ducati ufficiali in fila, pronte ad attaccare il Campione del Mondo in carica. Aspetto che fa già presagire ad una gara categoria "da non ...