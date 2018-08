Attraversa binari in motorino | muore travolto da treno a Napoli

Napoli : Attraversa in motorino un binario della ferrovia Circumvesuviana - morto : Un uomo è stato investito e ucciso da un treno mentre attraversava in motorino un binario della ferrovia Circumvesuviana in via Costantinopoli a Somma Vesuviana (Napoli). I Carabinieri sono sul posto per le indagini. L'articolo Napoli: attraversa in motorino un binario della ferrovia Circumvesuviana, morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Calabria : a Brancaleone tutti preferiscono rischiare la vita e Attraversare i binari : Non è bastato che due bambini di sei e 12 anni perdessero la vita investiti da un treno, non è bastato che la loro madre, anche lei vittima dell’incidente, sia ricoverata in condizioni gravissime e in coma: a Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria [VIDEO], per raggiungere la spiaggia si preferisce attraversare a piedi i binari piuttosto che usare un sottopassaggio. “E’ scomodo e pieno di rifiuti e sterpaglie” La scena continua a ripetersi: ...

Brancaleone - ancora tanti Attraversano i binari : ?"Sottopasso inaccessibile" : Sono ancora in tanti ad attraversare i binari ferroviari, per raggiungere la spiaggia più velocemente, a Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria, proprio lì, dove il pomeriggio dell'8 agosto due fratellini sono stati investiti e uccisi da un treno in corsa.Nessuno si serve del sottopassaggio, che fa allungare il tragitto che porta al mare e che risulta essere poco accessibile. A pochi giorni dalla tragedia che ha distrutto un'intera ...

Cosa dicono gli ultimi dati disponibili sugli italiani che Attraversano i binari : Il drammatico incidente ferroviario avvenuto lungo la linea jonica a Brancaleone, in cui una donna è stata investita da un convoglio regionale mentre attraversava le rotaie con i due figli di 12 e 6 anni, morti entrambi, per raggiungere la spiaggia, riapre la questione sulla sicurezza delle linee ferroviarie in Italia. Un binario unico che corre parallelo alla strada e al mare, senza sistemi di protezione ma con dei ...

Brancaleone - famiglia milanese Attraversa i binari per andare al mare Treno uccide 2 bimbi - grave la madre : Tragedia nel Reggino: la donna, una 49enne di Milano in vacanza nella Locride, è stata investita da un convoglio regionale mentre attraversava le rotaie con i due figli di 12 e 6 anni, per raggiungere la spiaggia. La Procura apre un’inchiesta

