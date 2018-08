“Attento!” Ma il treno è troppo vicino e lo travolge Una fine orribile

caffeinamagazine

(Di domenica 12 agosto 2018) Incidente mortale stamattina in aperta campagna a Somma Vesuviana, sui binari della Circumvesuviana. Una persona in scooter è stata investita da unpartito da Napoli alle 7.22, mentre attraversava i binari per raggiungere la parte opposta della strada. Da quanto appreso, la persona avrebbe oltrepassato un passaggio a livello senza barriere. Sul posto i carabinieri. Era un cinese di 42 anni, Zhong Jianguo, l’uomo che è morto attraversando con lo scooter il passaggio a livello della ferrovia Circumvesuviana, poco dopo la stazione di Rione Trieste nel comune di Somma Vesuviana (Napoli). Stava andando da amici per la giornata di festa. Il passaggio a livello è senza sbarre ma con segnali acustici e luminosi. Le indagini dei Carabinieri mirano ad appurare come mai l’uomo abbia attraversato i binari pur in arrivo dele se abbia sentito o meno i segnali. I residenti ...