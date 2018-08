Atletico Madrid | è fatta per Gameiro al Valencia

Atletico Madrid battuto - l'Inter passa grazie a Lautaro Martinez : l'Inter chiude il suo precampionato con una vittoria di prestigio in terra spagnola. I nerazzurri battono 1 a 0 l' Atletico Madrid al Wanda Metropolitano grazie a un goal in acrobazia di Lautaro ...

Atletico Madrid-Inter - extraterrestre Lautaro Martinez : il gol dell’argentino è mostruoso [VIDEO] : Capolavoro dell’attaccante argentino, che gira al volo in porta un cross preciso di Asamoah: un gol da vedere e rivedere Un gol assurdo, una rete da stropicciarsi gli occhi che ha come autore Lautaro Martinez. L’attaccante nerazzurro trasforma in oro un cross perfetto di Asamoah, che pesca a centro area il compagno abile a girare al volo in porta da posizione defilata. Un’esecuzione da vedere e rivedere, che ammutolisce ...