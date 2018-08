Atletica | Europei 2018 Yassine Rachik | “Ci credevo | è un sogno Non bisogna arrendersi

oasport

(Di domenica 12 agosto 2018)ha sorpreso tutti a Berlino e ha conquistato un’incredibile medaglia di bronzo nella maratona aglidileggera. L’azzurro non era accreditato alla vigilia e invece ha sovvertito tutti i pronostici regalandosi una giornata magica che non dimenticherà mai. Il 25enne di origini marocchine riesce a salire sul podio nella rassegna continentale con uno dei suoi colpi di mano e porta a casa la quarta medaglia dell’Italia in questa rassegna continentale. Lo stesso atleta, che vive in provincia di Bergamo, è quasi incredulo per il risultato acquisito come traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla Fidal al termine della corsa: “Ci credevamo, era veramente un. Nonostante il caldo siamo riusciti a dare il massimo, in una gara uomo contro uomo, e a portare questa doppia medaglia che per me vale davvero tanto. Ho fatto una gara ...