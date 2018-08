Atletica | Europei 2018 | ultime finali Duplantis show nell’asta a 6 05 | Evora eterno nel

Atletica - Europei 2018. Alfio Giomi : “Tanto azzurro protagonista - ci siamo svegliati. Giovani competitivi”. L’analisi del Presidente FIDAL : L’Italia ha concluso gli Europei 2018 di Atletica leggera con sei medaglie: 1 oro, 1 argento, 4 bronzi. L’oro e l’argento, però, sono arrivati nelle prove a squadre di maratona, questa volta conteggiate dalla Federazione Continentale ma indubbiamente il loro peso è relativo. Gli azzurri hanno rischiato di chiudere la rassegna continentale senza titoli come era successo soltanto a Stoccolma 1958 e i 4 bronzi non possono ...

Atletica - Europei 2018 : shock Italia - la 4×100 maschile viene squalificata. Tortu e compagni fuori dalla finale : La 4×100 maschile è stata squalificata in batteria agli Europei 2018 di Atletica leggera. L’Italia era riuscita a ottenere il pass per l’atto conclusivo con tanta fatica ma i giudici hanno revisionato la gara e hanno escluso il nostro quartetto dalla finale: il passaggio di testimone tra Eseosa Desalu e Davide Manenti è avvenuto fuori zona. La nostra staffetta non aveva incantato in pista, era particolarmente attesa e sperava di ...

Atletica - Europei 2018 : 4×100 femminile in finale - bella frazione finale di Audrey Alloh : L’Italia strappa il pass per la finale della 4×100 femminile agli Europei 2018 di Atletica leggera. Le azzurre hanno chiuso la propria batteria in terza posizione (43.74) alle spalle di Germania (42.34) e Svizzera (42.62). A trascinare il nostro quartetto verso l’atto conclusivo è stata una super Audrey Alloh che ha disputato un’ultima frazione di assoluto spessore, superando Irlanda (43.80) e Ucraina (43.90) negli ultimi ...

Europei Atletica 2018 - tutta l’emozione per il bronzo vinto nelle parole di Rachik : “era il mio sogno” : Yassine Rachik commenta il bronzo vinto nella maratona, ecco le parole dell’atleta azzurro che ha visto realizzarsi il suo sogno agli Europei di Berlino 2018 L’azzurro Yassine Rachik, dopo il bronzo nella maratona agli Europei di Berlino e l’oro a squadre, esprime la sua gioia: “Ci credevamo, era veramente un sogno e sono riuscito a realizzarlo. Ho fatto una gara molto coraggiosa, cercando di spingere fino alla fine. Nonostante il ...

Atletica - Europei alla conclusione : il bilancio del presidente della FIDAL : Giomi: ”Europeo complesso, crescono i giovani”. Il presidente della FIDAL e il direttore tecnico dell’Alto Livello Elio Locatelli tracciano un primo bilancio della spedizione azzurra a Berlino Nell’ultima giornata dei Campionati Europei di Berlino parlano da Casa Atletica Italiana il presidente FIDAL Alfio Giomi e il Direttore Tecnico dell’Alto Livello Elio Locatelli, per tracciare un primo bilancio dei ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : ultime finali - Filippo Tortu per il riscatto con la staffetta 4×100 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera (domenica 12 agosto, sessione serale). Ultima giornata di gare all’Olympia Stadium di Berlino, si assegnano ben otto titoli e si definisce il medagliere. L’Italia per il momento ha conquistato 4 bronzi e ha un’ultima carta da spendere, quella della 4×100 maschile trascinata da Filippo Tortu ed Eseosa Desalu: gli azzurri proveranno a fare saltare ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia salva il medagliere - oro con la maratona a squadre! Scacciato l’incubo Stoccolma : La maratona e un cambio di regolamento operato della Federazione Europea rispetto alla tradizione hanno salvato l’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera. La spedizione a Berlino, infatti, rischiava di tornare a casa senza medaglie d’oro come era successo soltanto a Stoccolma 1958 nella nostra storia per quanto riguarda le rassegne continentali e invece ci siamo salvati in coda grazie alla bellissima prestazione della nostra ...

