Atletica | Europei 2018 | le finali di oggi Wlodarczyk da record | lotta

Europei Atletica - ultima giornata : Filippo Tortu torna in pista per la 4x100 : Questo il programma: Sessione mattutina , diretta su Rai Sport ed Eurosport, Ore 9.05 Maratona donne 10.00 Maratona uomini Sessione serale , diretta su Rai Due, Rai Sport ed Eurosport, 19.10 Salto ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia cerca il salvataggio in extremis. Dossena ci prova - Tortu trascina la staffetta : serve l’impresa per evitare la sindrome di Stoccolma : L’Italia si gioca il tutto per tutto agli Europei 2018 di Atletica leggera, l’ultima giornata ci offre le ultime chance per risollevare una spedizione fin qui deludente e in grande sofferenza. Gli azzurri hanno conquistato soltanto tre medaglie di bronzo e il rischio di chiudere senza nemmeno un oro (episodio successo soltanto a Stoccolma 1958) è sempre più concreto: il nostro movimento è sempre più in difficoltà e fatica a ...

Atletica - Europei 2018 : programma - orari e tv di domenica 12 agosto. Tutte le gare e il calendario : Oggi domenica 12 agosto si chiudono gli Europei 2018 di Atletica leggera, ultima giornata con l’assegnazione di ben dieci titoli. Si incomincia in mattinata con le due maratone, poi in serata la grande abbuffata che farà calare il sipario all’Olympia Stadium di Berlino. Le due staffette veloci, la sfida nell’alto maschile, la battaglia su 1500 e 5000 per le donne, il triplo uomini, il martello donne e le siepi femminili per ...

Atletica - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara domenica 11 agosto. Orari e programma delle gare : Oggi domenica 11 agosto è in programma l’ultima giornata di gare agli Europei 2018 di Atletica leggera, ultimi italiani protagonisti a Berlino per chiudere in bellezza. Si parte in mattinata con le due maratone dove Sara Dossena e Stefano La Rosa possono togliersi delle soddisfazioni importanti senza dimenticarsi di Catherine Bertone ed Eyob Faniel. In serata poi le due 4×100, quella maschile con Filippo Tortu e compagni può togliersi ...

Europei Atletica Berlino 2018/ Streaming video e diretta tv - orario e programma (oggi 12 agosto) : diretta Europei atletica Berlino 2018 Streaming video e tv: ultima giornata di gare e finali oggi domenica 12 agosto, dalla maratona alla 4x100 con Tortu(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 03:50:00 GMT)

Atletica - Europei 2018. Tamberi : “Mi inchino agli avversari”. Grenot : “Non ho rimpianti”. Osakue : “Finale da sogno”. Le parole degli azzurri tra quarti e quinti posti : Penultima giornata agli Europei 2018 di Atletica leggera, serata con due quarti posti e due quinte piazze per l’Italia. Queste le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato alla Fidal. GIANMARCO Tamberi ha cercato di lottare per le medaglie, ci ha creduto fino alla fine prima di essere beffato e accontentarsi del quarto posto. Il marchigiano non è riuscito così a difendere il titolo conquistato due anni: “Mi devo inchinare agli ...

Europei Atletica 2018 - Daisy Osakue è quinta nel lancio del disco : L'azzurra Daisy Osakue si è piazzata al quinto posto nella finale del lancio del disco donne agli Europei di Berlino, con la misura di 59.32. L'oro è andato alla croata Sandra Perkovic, con 67.62, l'...

Europei Atletica Berlino 2018 - i risultati dell'11 agosto : Bronzo per Antonella Palmisano nella venti chilometri di marcia. Quinte le azzurre della staffetta così come Daisy Osakue

Atletica - Europei 2018 : Daisy Osakue si scatena - eccellente quinta nel disco! Che risposta dopo la violenza - quinto oro per Perkovic : A vincere la gara è stata la favorita croata Sandra Perkovic che ha faticato fino al quinto lancio dove ha piazzato un eccezionale 67.62: la due volte Campionessa Olimpica e Campionessa del Mondo ha ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia lotta - ma sbatte contro il legno. Si va verso gli 0 ori come 60 anni fa : Manca soltanto l’ultima giornata agli Europei 2018 di Atletica leggera e l’Italia non è ancora riuscita a essere protagonista. Il nostro medagliere piange, è molto povero e triste, per il momento parla soltanto di tre bronzi: Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, Yeman Crippa sui 10000 metri, Yohanes Chiappinelli nei 3000 metri siepi. La nostra Nazione è soltanto 23^ nel medagliere ma soprattutto l’edizione di Berlino ...

Atletica - Europei : Daisy chiude quinta nel disco donne : L'azzurra Daisy Osakue si è piazzata al quinto posto della finale del lancio del disco donne degli Europei di Berlino, con la misura di 59.32. l'oro è andato alla croata Sandra Perkovic, con 67.62, l'...

Europei Atletica 2018 Berlino - i risultati dell'11 agosto : Bronzo per Antonella Palmisano nella venti chilometri di marcia. Quinte le azzurre della staffetta così come Daisy Osakue

Atletica - Europei 2018 : Asher-Smith doppia 100-200 - Mihambo vola - Polonia scatenata - Perkovic immensa : Grande serata agli Europei 2018 di Atletica leggera, penultima giornata davvero appassionante all’Olympia Stadium di Berlino dove si sono assegnati ben nove titoli. 200 METRI (FEMMINILE) – Era la gara più attesa della serata e non ha deluso le aspettative. La britannica Dina Asher-Smith ha trionfato con un sensazionale 21.89, miglior prestazione mondiale stagionale: la 22enne è uscita divinamente dai blocchi, ha piazzato una curva ...

LIVE Atletica - Europei 2018 in DIRETTA : Tamberi e Crippa - medaglie di legno. Osakue quinta - delude la 4 400 femminile : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Atletica leggera , sabato 11 agosto, sessione serale, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero ...