Atalanta | 2-1 nel test con il Rezzato Reti di Colpani e Barrow

Atalanta - nella prossima sfida affronterà l'Hapoel Haifa : il tecnico Klinger conosce i trucchi : Non fatevi distrarre dal sorriso che trovate pochi centimetri qui sopra. Nir Klinger, allenatore dell'Hapoel Haifa, potrà anche essere un simpaticone fuori dal campo, ma quando si parla di lavoro ...

Atalanta - occasione sprecata Nel ritorno vittoria o 3 gol nel pareggio : Un 2-2 che sa di lezione in vista del futuro, quello prossimo del ritorno, dove tra l'altro i nerazzurri sono obbligati a vincere, in un ambientino che non sarà dei più facili, come hanno dimostrato ...

L’Atalanta ha pareggiato 2-2 contro il Sarajevo nell’andata del secondo turno preliminare di Europa League : L’Atalanta ha pareggiato 2-2 contro il Sarajevo nell’andata del secondo turno preliminare di Europa League. I due gol dell’Atalanta sono stati segnati dai difensori Toloi e Pessina nel primo tempo: nel secondo tempo l’Atalanta ha avuto più volte l’occasione di The post L’Atalanta ha pareggiato 2-2 contro il Sarajevo nell’andata del secondo turno preliminare di Europa League appeared first on Il Post.

Serie A Atalanta - doppio Gomez nel test col Chiasso : termina 6-1 : CLUSONE - Nuova amichevole estiva per l' Atalanta . Dopo il 4-0 al Brusaporto, i nerazzurri si sono imposti oggi con il punteggio di 6-1 sul Chiasso . Prima rete del Chiasso poi l'Atalanta va a segno ...

Zapata all'Atalanta per 24 milioni Colpo record nella storia del club : L'attaccante colombiano ha lasciato la Samp e ora è nerazzurro in prestito biennale con diritto di riscatto. Mercoledì le visite a Zingonia, giovedì 12 luglio la firma e poi si unirà alla squadra a ...

Atalanta - goleada nella prima amichevole estiva : nella prima amichevole in calendario durante la preparazione estiva l’Atalanta ha battuto 7-0 la Rappresentativa della Valle Seriana. A segno nel primo tempo Barrow al 9′ su una palla sporca di Castagne e al 13′ su assist di Ilicic, quindi quest’ultimo al 14′ grazie al servizio dello stesso gambiano dalla sinistra, e Gomez con un tocco al volo di sinistro. Infine il 5-0 di testa di Palomino su corner del Papu. ...

Atalanta - Percassi : «Speriamo di iniziare i lavori per lo stadio nel 2019» : "L'anno prossimo spero di presentare la squadra coi lavori già iniziati", ha commentato il patron nerazzurro. L'articolo Atalanta, Percassi: «Speriamo di iniziare i lavori per lo stadio nel 2019» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Atalanta - ufficiale l’arrivo di Tumminello dalla Roma : L‘Atalanta ha ufficializzato l’arrivo in nerazzurro di Marco Tumminello dalla Roma. Il giocatore classe 1998 approda a Bergamo con la formula dell’acquisto a titolo definitivo con diritto di ricompra per le stagioni 2019-2020 e 2020-2021. Tumminello è cresciuto nelle giovanili giallorosse arrivando nei Giovanissimi nazionali dopo i primi calci all’Asd Città di Trapani e al Palermo. Centravanti mancino potente, ha esordito ...