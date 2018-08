Astronomia | la sonda Parker pronta al lancio | riprova a partire verso il Sole

meteoweb.eu

(Di domenica 12 agosto 2018) Si apre oggi, dalle 09:31 ora italiana, la nuova finestra didellaSolar Probe della NASA direttail: la sua partenza dalla base di Cape Canaveral con il razzo Delta IV Heavy era inizialmente prevista per la mattina di ieri, sabato 11 agosto, ma è stata interrotta a causa di problemi tecnici e rinviata di 24 ore. Il countdown si era fermato una prima volta per un’anomalia nel flusso di dati provenienti dai 3 vettori supplementari del razzo, e poi una seconda volta per un problema di pressione dell’elio nel razzo, bloccando il tentativo di. Oggi il nuovo tentativo, con una probabilità pari all’80% di condizioni meteo favorevoli. Nei 7 anni previsti di missione – riporta Global Science – laSolar Probe diventerà il primo veicolo a visitare una stella, e quello che si avvicinerà di più in assoluto al. “Andremo ...