Arianna Bridi oro nella 25 km di fondo

VIDEO Arianna Bridi Campionessa d’Europa! Sconfitta Van Rouwendaal in una volata epocale - che trionfo nella 25 km : Arianna Bridi è la nuova Campionessa d’Europa della 25 km di nuoto di fondo. L’azzurra ha compiuto un vera e propria impresa sconfiggendo il fenomeno olandese Van Rouwendaal in una volata stellare dove ha letteralmente sbranato la rivale. Riviviamo le emozioni del testa a testa ammirato nell’imbuto conclusivo, che personalità della nostra portacolori che ci ha regalato un oro incredibile. Di seguito il VIDEO della volata ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : Arianna Bridi EROICA! Battuto allo sprint il ‘mostro’ Van Rounwendaal nella 25 km! Tripudio azzurro! : L’oro dell’intelligenza e del riscatto. Arianna Bridi, a chiosa della rassegna continentale del Nuoto di fondo a Glasgow (Gran Bretagna), centra l’obiettivo che tanto aveva atteso. Il lago di Loch Lomond si tinge d’azzurro nell’ultima giornata della 25 km. Dopo il bronzo di Matteo Furlan, è la 22enne nativa di Trento a centrare il bersaglio grosso nella prova che racchiude coraggio, lucidità e forza. L’azzurra ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ORIIIIII!!! Bertocchi-Pellacani - Arianna Bridi e maratona a squadre! ITALIA COMMOVENTE! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships (domenica 12 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Ultima giornata di gare, si chiude con il botto: a Berlino si assegneranno dieci titoli nell’atletica leggera tra cui quelli delle due Maratone e delle due staffette veloci, a Glasgow riflettori puntati sulla prova in linea di ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : si comincia con la cinque chilometri. Arianna Bridi il riferimento azzurro : Domani nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale a Glasgow (Gran Bretagna), prenderanno il via gli Europei 2018 di Nuoto di fondo. Come al solito, ci sono grandi attese per l’Italia in questa specialità. Il gruppo azzurro è intenzionato a far valere il proprio status di Nazionale di riferimento nell’evento clou del 2018. Domani si comincerà con la 5 km femminile e maschile. Nella gara riservata alle donne vedremo Rachele ...

Nuoto di fondo - Europei 2018 : Arianna Bridi e Simone Ruffini i riferimenti - Marcello Guidi e Martina De Memme le novità : Manca poco meno di un mese alla grande sfida del Nuoto in acque libere nella rassegna continentale di Glasgow. Dall’8 al 12 agosto ci attendono sfide interessanti decise da mille fattori. Qualità tattiche e fisiche che si mescolano per dare vita ad uno spettacolo tutto da vivere nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale. L’Italfondo non vorrà farsi trovare impreparata e l’intenzione è quella di far valere il ...

Nuoto di fondo - Assoluti 2018 : Simone Ruffini ed Arianna Bridi gli osservati speciali della truppa tricolore : Ci siamo. A Sturla, sul lungomare di Genova, gli Assoluti di Nuoto di fondo prenderanno il via quest’oggi e caratterizzeranno il darsi nelle acque libere fino all’8 luglio. Si andrà a definire la squadra che parteciperà agli Europei di Glasgow 2018, dall’8 al 12 agosto nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale. Una tappa importante per molti atleti che si esibiranno su diverse distanze: cinque e dieci ...