ilfattoquotidiano

: Aquarius intercetta barchino da Tunisia: “Salvataggio? No grazie, noi andiamo a Lampedusa” - PorcodelMolente : Aquarius intercetta barchino da Tunisia: “Salvataggio? No grazie, noi andiamo a Lampedusa” - italianaradio1 : Aquarius intercetta barchino da Tunisia: “Salvataggio? No grazie, noi andiamo a Lampedusa” - italianaradio1 : Un barchino con 11 persone a bordo, 9 uomini e 2 bambini apparentemente intorno ai 13-14 anni, tutti di nazionalità… -

(Di domenica 12 agosto 2018) Uncon 11 persone a bordo, 9 uomini e 2 bambini apparentemente intorno ai 13-14 anni, tutti di nazionalità presumibilmente tunisina, è diretto a Lampedusa. Uno “sbarco fantasma” che potrebbe avvenire in nottata. Lungo la sua rotta, in zona Search and Rescue maltese, la piccola imbarcazione a motore è stata avvistato dall’, la nave operata da SOS Mediterranèe in collaborazione con Medici senza Frontiere che ha già a bordo 141 persone salvate in due diverse operazioni il 10 agosto scorso. Gli occupanti dell’imbarcazione, avvicinati dalle lance dell’, hanno rifiutato di essere soccorsi e hanno proseguito il loro viaggio verso l’Italia. “Questa mattina, mentre facevamo rotta verso nord, siamo stati informati dal JRCC di Tripoli (il centro di coordinamento libico per le operazioni di ricerca e soccorso, ndr) di un’imbarcazione in difficoltà che si recava a nord”, ...