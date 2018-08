Aquarius | come funziona il trasponder | “È sempre acceso | ma se la stazione di terra è

Aquarius - diario di bordo – giorno 2 : “In caso di avvistamento non chiederemo autorizzazione - come prevede la legge” : Sono le quattro del pomeriggio quando il wi-fi di bordo finalmente si risveglia – almeno per un po’ – e il Gps certifica: da un lato Tripoli, dall’altro Marsala. Il mare sembra avere un altro volto. Il blu è diverso. La stessa consistenza dell’acqua sembra essere cambiata. “Sul colore hai ragione”, dice serio Eduard, logista di Medici senza frontiere. “Il resto è una tua percezione”. Lui è un marinaio. Ha vissuto e lavorato per ...

Matteo Salvini sfotte l'equipaggio di Aquarius : 'Ma come mi dispiace...' : Ancora Matteo Salvini contro le Ong. Già, perché Frédéric Penard , della nave Aquarius, ha commentato: 'In Italia il clima non è più favorevole alle Ong'. Parole che il ministro dell'Interno ha ...

Aquarius arrivata a Valencia : «Welcome home» : L'odissea è finita: dopo nove giorni in mare hanno toccato finalmente terra i 629 migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. Il primo gruppo di loro, 274 persone,...

Aquarius arrivata a Valencia : «Welcome to home» : Dopo nove giorni in mare toccano finalmente terra i 629 migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. Il primo gruppo di loro, 274 persone, è entrato nel porto di Valencia a...

Aquarius arrivata a Valencia : «Welcome to home» : Dopo nove giorni in mare toccano finalmente terra i 629 migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. Il primo gruppo di loro, 274 persone, è entrato nel porto di Valencia a...

Aquarius arrivata a Valencia : «Welcome to home» : Dopo nove giorni in mare toccano finalmente terra i 629 migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. Il primo gruppo di loro, 274 persone, è entrato nel porto di Valencia a...

Aquarius arrivata a Valencia : 'Welcome to home' : Dopo nove giorni in mare toccano finalmente terra i 629 migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. Il primo gruppo di loro, 274 persone, è entrato nel porto di Valencia a bordo ...

Aquarius arriva a Valencia : «Welcome to home» : Dopo nove giorni in mare toccano finalmente terra i 629 migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. Il primo gruppo di loro, 274 persone, è entrato nel porto di Valencia a...

Aquarius arriva a Valencia : «Welcome to home» : Dopo nove giorni in mare toccano finalmente terra i 629 migranti che da sabato scorso erano a bordo della nave Aquarius. Il primo gruppo di loro, 274 persone, è entrato nel porto di Valencia a...

Conte : porti chiusi? Gestiremo altri casi come Aquarius : Parigi, 15 giu. , askanews, 'Se dovessero capitare altre situazioni di tensione sul tipo di quella della nave Aquarius, le Gestiremo sempre sulla base degli stessi principi: salvaguardare i diritti ...

Conte : porti chiusi? Gestiremo altri casi come Aquarius : Parigi, 15 giu. , askanews, - "Se dovessero capitare altre situazioni di tensione sul tipo di quella della nave Aquarius, le Gestiremo sempre sulla base degli stessi principi: salvaguardare i diritti ...

Matteo Renzi su Aquarius : “Salvini ha usato 629 persone come ostaggi politici. Dice che bloccherà gli sbarchi? Mente” : Matteo Renzi interviene sulla questione Aquarius e critica Salvini e il governo Conte: "Io penso che chi vi racconta che ha bloccato gli sbarchi vi prende in giro. Lasciare una nave in mezzo al mare, utilizzando 629 persone come ostaggi per una trattativa politica è sbagliato. Perdiamo voti Dicendo queste cose? Non mi interessa, restiamo umani".Continua a leggere

Aquarius - Varoufakis : “Momento fascista nella storia d’Italia. Colpa dell’Europa se uno come Salvini è al potere” : “Questo è un momento fascista nella storia dell’Italia e dell’Europa”. A dirlo, dopo la vicenda Aquarius, è l’economista greco ed ex ministro delle Finanze Yanis Varoufakis, a Milano per presentare il partito politico europeo DiEM25, insieme a Luigi De Magistris, Federico Pizzarotti, Lorenzo Marsili e Inna Shevchenko. L'articolo Aquarius, Varoufakis: “Momento fascista nella storia d’Italia. Colpa ...

Aquarius - Salvini : “Francia chieda scusa e accolga 9mila migranti come promesso. Bimbi morti in mare sono morti di Stato” : Emmauel Macron “chieda scusa” e “passi dalle parole ai fatti”. E se l’Europa “c’è parli adesso o taccia per sempre”. E poi i numeri dell’accoglienza, gli “undici migranti su 100 che hanno diritto di rimanere” e “il business dei ricorsi”. Matteo Salvini interviene al Senato per informare sul caso della nave Aquarius e, oltre a ripercorrere le giornate di domenica e ...