Approvato il nuovo Prg di Castiglione del Lago - Via libera alla parte operativa

Malaria - Approvato un nuovo farmaco dopo oltre 60 anni : ... un trattamento contro la Malaria ricorrente Buone notizie in arrivo nell'ambito della lotta contro la Malaria , malattia che colpisce ogni anno 8 milioni e mezzi di persone in tutto il mondo e ...

È stato Approvato un nuovo farmaco contro la malaria : Serve per trattare una forma ricorrente della malattia ed è una grande speranza per ridurre i casi d'infezione nel mondo The post È stato approvato un nuovo farmaco contro la malaria appeared first on Il Post.