Aosta | la denuncia di un padre | “A mio figlio i medici hanno ingessato la gamba sbagliata”

fanpage

: Un padre denuncia: “Ad Aosta hanno ingessato la gamba sbagliata a mio figlio”. L'Usl: “Tutto falso” - La Stampa… - ITnewsAO : Un padre denuncia: “Ad Aosta hanno ingessato la gamba sbagliata a mio figlio”. L'Usl: “Tutto falso” - La Stampa… - StampaAosta : Un padre denuncia: “Ad Aosta hanno ingessato la gamba sbagliata a mio figlio”. L’Usl: “Tutto falso” - ITnewsAO : Vendita di profumi contraffatti, la Polizia denuncia una ... - Aostasera - AostaSera -

(Di domenica 12 agosto 2018) Il direttore del reparto di ortopedia e traumatologia dell’ospedale Parini diha spiegato. "Non è stata ingessata nessunasbagliata. Il paziente, in seguito ad un incidente stradale, riportava traumi ad entrambi gli arti inferiori e per entrambi si rendeva necessaria l’immobilizzazione".