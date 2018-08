calcioweb.eu

: Ansia #Ronaldo, ricoverato d'urgenza in ospedale: le ultime sulle condizioni del brasiliano - CalcioWeb : Ansia #Ronaldo, ricoverato d'urgenza in ospedale: le ultime sulle condizioni del brasiliano - PCrispu : Aspetto con ansia di vedere il debutto di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera oggi a Villar Perosa. Fino alla Fine forza Juve - felixx2011 : @m_crosetti @tackleduro Io sono in ansia da ieri per Ronaldo, è venuto in Italia il suo dentista ma nessuno poi ha… -

(Di domenica 12 agosto 2018)per, ilnelleore infatti è statoinad Ibiza per una polmonite. La notizia arriva direttamente da ‘Diario’ a cui fonti del Policlinico Nuestra Senora del Rosario hanno confermato la notizia. L’ex calciatore dell’Inter si trovava in vacanza e ha iniziato a sentirsi male nel pomeriggio di venerdì, poi accertamenti al pronto soccorso. E’ stata diagnosticata la polmonite, come riferisce il ‘Diario de Ibiza’, verso le undici di sera ilha chiesto di poter lasciare la struttura scarico inpubblica per andare alla clinica ‘Nuestra Senora del Rosario’ dove si trova ancora in terapia intensiva, lefonti parlano di decorso positivo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...