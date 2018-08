Ansia per Michele Sorrentino | nessuna notizia del 45enne da 13 giorni

Inter - altra notte d’Ansia : domani incontro Modric-Perez - il Real rilancia : Modric-Perez- Un’altra notte d’ansia e speranza per l’Inter e per il popolo nerazzurro. domani ci sarà l’incontro decisivo tra Modric e Florentino Perez per decidere in maniera ufficiale il futuro del centrocampista croato. In un primo momento si respirava maggiore ottimismo in casa nerazzurra, ora come ora, secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Madrid, la […] L'articolo Inter, altra notte d’ansia: ...

“Scomparsa nel nulla”. Paura per la star di Hollywood - fan e parenti in Ansia da giorni : Un mistero che sta tenendo allarmati milioni di fan, che affezionati a uno dei volti più noti di Hollywood degli ultimi anni e ora visibilmente preoccupati di fronte a una misteriosa sparizione che sta facendo discutere e parecchio, vista anche la particolarità delle circostanze in cui è avvenuta. Non c’è infatti più traccia ormai da diversi mesi della bellissima Fan Bingbing, attrice famosa per aver preso parte alla saga ...

Mondo della Formula 1 in Ansia per Niki Lauda : Niki Lauda, tre volte campione del Mondo, si trova ricoverato in condizioni critiche all’ospedale viennese Akh. L’ex ferrarista è stato

Scompare mentre gioca sul fiume Po a Bergantino - ore d’Ansia per un minorenne : Il minorenne stava giocando con altri tre amici nella golena del fiume Po a Bergantino (Rovigo) quando, per motivi ancora da chiarire, i ragazzi si sono trovati in difficoltà nell’acqua. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti. Uno dei giovani è stato salvato, l’altro purtroppo è scomparso.Continua a leggere

Salute mentale : come puoi essere un amico migliore per chi sta lottando contro depressione e Ansia : Ma non strafare come dicevamo nel punto precedente, nei brutti periodi si tende a isolarsi e a mettere una certa distanza con il resto del mondo. Seppure è importante tenersi in contatto, è anche ...

Brescia - ore d'Ansia per Iuschra : arrivati anche i cani molecolari olandesi. Il prefetto : 'Ricerche fino a sabato' : Sono riprese questa mattina le ricerche di Iuschra , la 12enne autistica scomparsa a Serle in provincia di Brescia , giovedì all'ora di pranzo mentre era in gita con altri ragazzi disabili. Nella ...

Tour de France - Nibali in Ansia per le sue condizioni di salute dopo la caduta : 'non riuscivo a respirare' : Vincenzo Nibali e le sue dichiarazioni a L'Equipe dopo la caduta subita durante la dodicesima tappa del Tour de France 2018 Vincenzo Nibali rischia di chiudere in anticipo il suo Tour de France, dopo ...

Tumori : stress e Ansia per giovani oncologi - in Ue 70% soffre di “burnout” : stress e ansia colpiscono sempre più i giovani oncologi. “L’aumento dei casi di ‘burnout‘ registrato in campo oncologico richiede interventi mirati: i numeri dicono che in Europa circa il 70% dei giovani oncologi soffre di questo problema, in Italia non ancora sufficientemente affrontato, almeno come richiederebbe la delicatezza dell’argomento“. Lo denunciano le associazioni ‘We Will Care Onlus’ e ‘Woman ...

Inter in Ansia - incidente stradale per giovane calciatore : è grave [NOME - FOTO e DETTAGLI] : Inter in ansia per le condizioni di un giovane calciatore nerazzurro, in gravi condizioni. Si tratta di Pasquale Carlino, promettente centrocampista dell’under 17 dei nerazzurri vittima di un brutto incidente stradale, riportato un trauma cranico commotivo facciale-mascellare con emorragia cerebrale, il giovane è in gravi condizioni all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Pasquale si trovava a bordo di una moto che si ...

Ansia da finale per Nadia Toffa sui social tra capelli biondi e grattatine (foto) : ritorno in tv a fine settembre? : Un sorriso, un volto disteso e la voglia di scherzare che non ha mai perso. Nadia Toffa sui social torna dopo la sua prima uscita pubblica e l'intervista rilasciata a TgCom e scherza con i suoi fan, un vasto pubblico che in questi mesi l'ha sostenuta, cercata e sorretta in attesa del suo ritorno in tv per annunciare che il male ormai è sparito e che tutto è solo un lontano ricordo. Sarà davvero così? Proprio nei giorni scorsi, Italia1 ha reso ...

Finale Mondiali 2018 : Deschamps carica la Francia - Croazia in Ansia per Perisic : TORINO - Il Mondiale di Putin volge al termine. Domani, ore 17, le nazionali di Francia e Croazia si contenderanno la Coppa del Mondo in una Finale inedita: la tanto attesa ultima partita del torneo che si giocherà allo stadio Luzhniki di Mosca alla presenza di una dozzina tra capi di Stato e di governo. Gianni Infantino non ...

Esce da lavoro e scompare : ore d'Ansia per il 19enne Matteo Barbieri : Matteo Barbieri è scomparso. Il giovane 19enne residente ad Anguillara Sabazia (Roma) ha staccato da lavoro la notte fra mercoledì e giovedì. Ha telefonato alla fidanzata come era solito fare e...

“Rischio epidemia”. Vacanze con Ansia per gli italiani in quella nota località di mare. Già 13 casi accertati. Cosa sta succedendo : Meta gettonata dagli italiani, spiagge bianche e mare di cristallo. Un paradiso terrestre che rischia di finire in quarantena. Sì perché il rischio, a quanto pare, è proprio quello di un’epidemia. L’allarme è scattato per colpa di un super batterio difficile da debellare. Sono 13 i turisti, svedesi e norvegesi, colpiti in un periodo compreso tra gennaio e aprile. Succede alle Canarie. Lo rivela il Centro europeo per il controllo delle malattie ...