Animali fantastici | I crimini di Grindelwald | i fratelli Scamander e gli Snasi in tante

Il ritorno del magizoologo Scamander e i suoi 'Animali fantastici' : Nelle sale il 15 novembre 'Animali fantastici: I crimini di Grindelwald', il secondo capitolo della nuova saga di J.K. Rowling. Ritroviamo il magizoologo New Scamander, sempre interpretato dal premio ...

Il trailer di Animali fantastici e Dove Trovarli 2 : I Crimini di Grindelwald : ...55 PDT Cos'altro sappiamo del nuovo episodio di Animali Fantastici e Dove Trovarli Il nuovo film è il secondo di una serie di cinque pellicole che esploreranno la storia del mondo magico, tra Stati ...

«Animali fantastici 2» : il secondo trailer - fra Hogwarts e il sorriso di Silente : Hogwarts, lezione di Difesa contro le Arti Oscure. Il professor Albus Silente invita gli allievi ad affrontare un Molliccio, una creatura in grado di prendere l’aspetto delle loro paure più grandi. «Questa è una cosa insolita», commenta il mago in presenza dell’incubo peggiore del giovane Newt Scamander: dover lavorare in un ufficio. Per fortuna il futuro magizoologo non correrà questo rischio e il secondo trailer di Animali ...

Eddie Redmayne : 'Il sequel di Animali fantastici è molto più dark' : In realtà il sospetto che la seconda "puntata" di 'Animali Fantastici e dove trovarli" fosse più oscura rispetto alla prima era venuto già guardando le prime immagini e i primi trailer cinematografici.

Animali fantastici e dove trovarli : I crimini di Grindelwald : Su Twitter è stato postato pochissimi minuti fa ma il nuovissimo trailer di "Animali fantastici e dove trovarli - I crimini di Grindelwald" veleggia già verso i 20mila retweet. Grandi novità: Silente ...

Animali fantastici : I crimini di Grindelwald - il nuovo trailer! : Il sequel ambientato nel magico mondo introdotto con la saga di Harry Potter arriverà nei cinema di tutto il mondo in autunno e le sequenze inedite diffuse dalla Warner Bros. anticipano un'avventura ...

Animali fantastici 2 - Jude Law parla della sessualità di Silente : Avevano fatto molto discutere, all’inizio del 2018, le dichiarazioni del regista David Yates sul fatto che, nel secondo film della nuova saga magica Animali Fantastici, non si sarebbe parlato apertamente dell’omosessualità di Albus Silente. In questa nuova serie prequel, il giovane professore e futuro preside di Hogwarts è interpretato da Jude Law, il quale dovrà in qualche modo scontrarsi con Gellert Grindelwald (Johnny Depp), ...

Warner Bros. : "Animali fantastici 2 è l'evento dell'anno - si torna a Hogwarts con Jude Law" : Entertainment Italia : " Il primo film, uscito due anni fa, ha ottenuto un grande successo, non solo al box office, ma anche in termini di aspettative del pubblico: c'é tanta fame del mondo di Harry ...