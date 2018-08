Ancora incendi in Grecia | 500 persone evacuate dall’isola di Eubea

Incendi Toscana : il rogo Pietrasanta non Ancora domato - “ci sono rischi” : 1/7 ...

Incendi Grecia : 25 dispersi - molti corpi non hanno Ancora un nome : Sono finora 91 le vittime confermate degli Incendi che hanno devastato la regione attorno ad Atene, nell’Attica orientale, mentre 25 persone risultano ancora disperse: lo ha riferito un portavoce dei vigili del fuoco alla tv greca. molti dei corpi ritrovati non hanno ancora un nome e ci vorranno diversi giorni prima di completare le procedure di identificazione. L'articolo Incendi Grecia: 25 dispersi, molti corpi non hanno ancora un nome ...

Non si sa Ancora quanti siano i dispersi negli incendi in Grecia : La storia della piccoline morte a Mati, la località più colpita dalla tragedia, aveva fatto il giro del mondo. In un primo momento il padre aveva detto di averle riconosciute in alcune riprese ...

Incendi Grecia - la Protezione Civile : “Ci sono Ancora 100 dispersi”. Tsipras : “Mia responsabilità politica della tragedia” : Il premier greco Alexis Tsipras si è assunto “la responsabilità politica della tragedia” e nel corso del Consiglio dei ministri straordinario, convocato per fare il punto della situazione, ha spiegato di aver indetto il Cdm proprio per “assumersi interamente davanti al popolo greco la responsabilità della tragedia”. “Credo – ha dichiarato – che questo sia un atto dovuto per il premier e per il governo ...

Grecia - 85 i morti causati dagli incendi. Ancora decine i dispersi; anche due bimbe di 9 anni : Grecia, 85 i morti causati dagli incendi. Ancora decine i dispersi; anche due bimbe di 9 anni Aumenta Ancora il numero di morti provocati dagli incendi dei boschi che circondano Atene: 85 le vittime confermate, ma i dispersi sono Ancora decine e le speranze di trovarli in vita si affievoliscono sempre più.Continua a leggere Aumenta […] L'articolo Grecia, 85 i morti causati dagli incendi. Ancora decine i dispersi; anche due bimbe di 9 anni ...

Grecia - 85 i morti causati dagli incendi. Ancora decine i dispersi; anche due bimbe di 9 anni : Aumenta Ancora il numero di morti provocati dagli incendi dei boschi che circondano Atene: 85 le vittime confermate, ma i dispersi sono Ancora decine e le speranze di trovarli in vita si affievoliscono sempre più.Continua a leggere

Un padre i i due FIGLI muoiono tra le fiamme degli icnendi scoppiati nei giorni scorsi in Grecia, si salva solo la madre le cui parole vengono lette al telegiornale della tv greca

Incendi Grecia - 85 i morti accertati ma ci sono Ancora “decine di dispersi”. Dopo le fiamme - Atene colpita da forti piogge : Sale a 85 il numero delle vittime degli Incendi che hanno devastato l’Attica nei giorni scorsi: a dirlo è il ministero della Sanità, precisando che uno dei feriti è deceduto in ospedale mentre sono stati ritrovati altri due cadaveri. I soccorritori continuano a cercare le “decine di dispersi” tra le macerie lasciate dalle fiamme. Nella sola Mati sarebbero 40 le persone che ancora mancano all’appello, secondo le stime dei ...

Incendi in Grecia: 80 morti e 500 feriti. Ultime notizie: si cercano superstiti e scoppia la polemica per via dei ritardi dei soccorsi, complice i tagli nel corpo dei vigili del fuoco

Incendi in Grecia : 82 i morti accertati - Ancora decine di dispersi [GALLERY] : Il bilancio delle vittime degli Incendi che hanno devastato in Grecia l’Attica orientale è salito a 82: lo hanno reso noto le autorità, mentre proseguono le ricerche delle decine di persone che ancora risultano disperse. Volontari e soccorritori stanno setacciando i resti delle abitazioni distrutte dalle fiamme nelle cittadine di costiere di Mati, Rafina, Nea Makri e Neos Voutzas. Estremamente complesse le operazioni di ...

incendio a Caivano, rifiuti in fiamme: rischio nube tossica. Video ultime notizie: enorme colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza, vigili del fuoco al lavoro

La lettera della mamma che ha perso tutta la famiglia negli incendi di Atene : "Sento Ancora le ultime parole di mio figlio : 'mamma - non venire'" : Tra le storie che hanno commosso la Grecia c'è quella della famiglia Fytros, uccisa dalle fiamme che hanno travolto Atene e la periferia. L'unica sopravvissuta è la madre, che ha scritto una lettera di addio, letta in tv da un giornalista amico di famiglia.«So che mio marito Grigoris avrà fatto tutto il possibile per salvarli. E so che se non ce l'ha fatta è semplicemente perché quella era la ...

Incendi Grecia - 81 morti accertati ma ci sono Ancora decine di dispersi : Europa a lutto dopo l’Apocalisse di Fuoco [FOTO] : 1/101 ...