Amici | Irama smascherato da Alessia Messina!

Irama/ L'ex allievo di Amici circondato dai fan : "Si crea un’atmosfera magica" (Battiti Live 2018) : Irama sarà tra gli artisti che saliranno sul palco del Battiti Live 2018 in occasione della prima puntata di Ostuni, in onda questa sera su Italia 1.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 23:49:00 GMT)

Irama - da «Amici» ai tormentoni : ecco il video di «Nera» : Ibiza al tramonto, il sole all’orizzonte e le acque cristalline del Mediterraneo che riflettono sfumature bianche, striate come quelle del cielo. È questa la cornice di Nera, il tormentone estivo firmato da Irama, vincitore della diciassettesima edizione di Amici e primo nella classifica di Spotify con Plume, suo secondo album in studio già certificato disco d’oro. Un video fresco così come è fresca la sua nuova hit: orecchiabile, ...

Irama - “Nera” il video ufficiale/ Dopo la vittoria di Amici 17 : ecco servita la nuova hit dell’estate : Irama, “Nera”: esce oggi il video ufficiale del tormentone dell'estate 2018! Dopo la vittoria di Amici 17, eccovi servita la nuova hit di cui sentirete parlare...(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:55:00 GMT)

Irama è il vincitore di Amici 2018. Io l’avevo invitato al Roxy Bar due anni fa : Irama ha vinto Amici, è il boom del momento. Il suo album “Plume” è 1° in classifica e il singolo “Nera” è 2°. Ma Filipppo Maria Fanti, questo il suo vero nome, dal talent ha avuto solo la popolarità, perché ha già all’attivo parecchia attività, compreso un Sanremo giovani. Il 13 novembre di due anni fa era venuto anche al Roxy Bar e preparò due brani in acustico per l’occasione. Guardando la registrazione, mi sono accorto di ...

Nera di Irama live in Piazza del Popolo a Roma : testo e video del singolo estivo dei vincitore di Amici di Maria De Filippi : Nera di Irama è uno dei brani che risuona in Piazza del Popolo a Roma in occasione della nuova edizione del Wind Summer Festival. Registrato a fine giungo, lo show arriva su Canale 5 a luglio in quattro appuntamenti: da giovedì 5 luglio ogni giovedì fino alla fine del mese andrà in onda in prima serata. Tra i cantanti della prima serata c'è anche il vincitore di Amici di Maria De Filippi, Irama. Filippo si è messo nuovamente in gioco ...

Biondo supera Riki ma vince ancora Irama - classifica Fimi tra ex Amici a confronto : Biondo supera Riki in classifica Fimi ma la vetta indiscussa è ancora di Irama, stabile da 4 settimane alla posizione numero 1 degli album più venduti in Italia, tra copie fisiche e digitali. Plume di Irama è stabile per la quarta settimana consecutiva alla posizione numero 1 degli album più venduti. L'arista è seguito dal collega trapper Biondo, con Dejavu al secondo posto in classifica. Biondo recupera una posizione rispetto alla scorsa ...

Irama dopo Amici 17 ottiene il disco di platino : Amici di Maria De Filippi: Irama conquista il disco di platino Ennesima soddisfazione per il cantante Irama. Difatti, proprio poche ore fa, la Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) ha annunciato che il vincitore di Amici 17 ha vinto il disco di platino con il suo ultimo album intitolato Plume. Un successo davvero straordinario per l’artista di origini toscane, il quale ad ogni tappa del suo instore tour viene raggiunto da migliaia ...

Irama frena Riki nella classifica Fimi del 22 giugno - tutti gli ex di Amici di Maria De Filippi al vertice : La classifica Fimi del 22 giugno 2018 è decisamente dominata dagli ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi: il vincitore dell'ultima edizione Irama si conferma primatista dopo 3 settimane dal debutto del suo album Plume, che continua ad essere il più venduto e scaricato in Italia. Subito dopo debutta Live & Summer Mania, la riedizione dell'ultimo album di Riki: il vincitore della penultima edizione del talent show di Canale 5 si afferma ...

Tutta la storia di Irama - dall'infanzia alla vittoria di Amici 17 - : Le mie piume «Ho l'aria di uno che ha visto mezzo mondo, ma la verità è che non sono mai andato via dall'Italia se non in rare occasioni. Mi affascina l'Egitto, la sua cultura e i suoi simboli. Tutto ...

Amici 2018/ Dopo la vittoria di Irama : il sold out e il messaggio di Carmen a Maria De Filippi : Amici 2018, Dopo la vittoria di Irama arriva anche il sold out; per lui e Carmen Ferreri bisogna ringraziare solo una persona: Maria De Filippi, ecco perché.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 05:08:00 GMT)

Amici 2018 : chi sta vendendo di più tra Irama - Carmen - Biondo - Einar? : La diciassettesima edizione del talent show Amici si è conclusa con la vittoria di Irama. Ma allo stato attuale dei fatti chi dei quattro allievi finalisti sta vendendo più dischi? Ecco la classifica! Amici 2018: la classifica dei dischi più venduti! Durante la finale di Amici è stato decretato il vincitore della diciassettesima edizione. Irama si è aggiudicato la coppa ed un cospicuo montepremi del valore di 150 mila euro. A distanza di una ...

Amici 2018/ Disco d’oro per Irama : Lauren Celentano torna negli Stati Uniti : AMICI 2018: Disco d'oro per Irama che salirà anche sul palco del Wind Summer Fesival 2018. Lauren Celentano torna negli Stati Uniti in attesa di decidere il suo futuro.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 04:14:00 GMT)

Amici 17 : Irama registra i primi sold out del 'Plume Tour' - raddoppiano i concerti di Roma e Milano : Il nuovo album del vincitore del talent resta al primo posto in classifica e si aggiudica il disco d’oro.

Amici 17 : Irama registra i primi sold out del 'Plume Tour' - raddoppiano i concerti di Roma e Milano : Il nuovo album del vincitore del talent resta al primo posto in classifica e si aggiudica il disco d’oro.