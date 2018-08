Ambiente | Goletta verde | due criticità in Friuli Venezia Giulia

Ambiente - Goletta Verde : inquinata la foce del Po a Porto Tolle : Su undici campionamenti effettuati lungo le coste del Veneto, in corrispondenza delle foci di fiumi e nei pressi di scarichi di depuratori, soltanto uno e’ risultato fuori dai limiti di legge, ovvero la foce del Po delle Tolle, a Porto Tolle, in localita’ Barricata, in provincia di Rovigo. E’ il risultato del monitoraggio di Goletta Verde, la storica campagna di LegAmbiente dedicata al monitoraggio ed all’informazione ...

Emiliano con 'Goletta Verde' LegAmbiente al Flash Mob No-Oil : 'Governo elimini le concessioni alle trivellazioni in mare' : E queste cose le dico con spirito collaborativo, qui sono presenti sindaci di ogni parte politica, perché nella difesa del mare i pugliesi sono tutti uniti". Lo ha detto il presidente della Regione ...

Ambiente : campagna ‘Goletta laghi’ in Fvg a Cavazzo : Si conclude la tappa di Goletta dei Laghi in Friuli Venezia Giulia, dove la campagna ambientalista realizzata con Conou (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati) e Novamont ha toccato per la prima volta le sponde del lago di Cavazzo (Udine). I tecnici del “Cigno Verde” sono stati impegnati stamani nel monitoraggio delle microplastiche disperse nelle acque del lago. I campioni raccolti ...

Ambiente - Goletta verde a Taormina : “Giù le mani dalla costa” : “Giù le mani dalla costa”: è questo il monito che LegAmbiente lancia durante il blitz all’Isola Bella di Taormina. Gli attivisti della Goletta verde, tornati per il terzo anno consecutivo nella baia di Naxos-Taormina per continuare la battaglia in difesa del suo paesaggio storico, esporranno uno striscione per dire “no” a un progetto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ...

Arriva Goletta Verde di LegAmbiente : protezione del mare - Campania maglia nera : Sul fronte della pesca di frodo, una pratica molto diffusa e che produce effetti nefasti, non solo sull'ecosistema e la biodiversità, ma anche sulla salute dei consumatori e sull'economia del Paese, ...

Ambiente : Goletta dei laghi - vietato abbassare la guardia sul Garda : Verona, 3 lug. (AdnKronos) – Si è conclusa la prima tappa dell’edizione 2018 di Goletta dei laghi sul Lago di Garda, la campagna di LegAmbiente realizzata in collaborazione con il CONOU ‘ Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati ‘ e Novamont, che da 13 anni attraversa l’Italia per monitorare la qualità delle acque, degli ecosistemi e dei territori lacustri. Questa ...

Ambiente - Goletta dei Laghi : “Vietato abbassare la guardia sul Garda” : Conclusa la prima tappa dell’edizione 2018 di Goletta dei Laghi sul Lago di Garda, la campagna di LegAmbiente realizzata in collaborazione con il CONOU – Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati – e Novamont, che da 13 anni attraversa l’Italia per monitorare la qualità delle acque, degli ecosistemi e dei territori lacustri. Questa mattina sono stati resi noti i risultati delle ...

