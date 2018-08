Alle 21 | 30 vi aspettiamo in diretta con Sea of Thieves - Cursed Sails per salpare insieme

eurogamer

(Di domenica 12 agosto 2018) Mentre il nuovo DLC di Rareè uscito e in rete sono già comparse le prime recensioni, non possiamo esimerci dal giocarlo ina voi. Sea ofrisulta un'operazione complessa per vari motivi in quanto non rappresenta una semplice aggiunta di nuove attività, ma di vere e proprie componenti di gioco pensate fin dall'uscita del gioco.L'aggiornamento consiste in una vera e propria evoluzione del gioco, del mondo, andando ad arricchire un titolo che, dati alla mano, è stato criticato proprio per la sua scarsezza di contenuti.Noi di Eurogamer vidunque in compagnia di Andrea Forlani e Gianluca Musso con appuntamento21:30, per viverea voi le novità apportate. Potete seguirci sul nostro canale ufficiale di Twitch, ma anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube.Read more…