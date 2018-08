Alessandro Sallusti | ' Il piano di Salvini con Di Maio per spartirsi l' Italia'

Alessandro Sallusti : 'Con la nomina di Marcello Foa Matteo Salvini ha deciso di rompere con Silvio Berlusconi' : 'La nomina della presidenza Rai è un inizio di rottura con Forza Italia '. Alessandro Sallusti , ospite di Agorà su Raitre , commenta il braccio di ferro tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sulla ...

Matteo Salvini - il diktat di Alessandro Sallusti al leghista : 'Scegli : o con noi o contro di noi' : Per Matteo Salvini è arrivata l'ora di fare i conti con i nodi politici irrisolti tra il governo con il Movimento Cinque Stelle e la coalizione di centrodestra. Come gli ricorda Alessandro Sallusti ...

Immigrati - la maledizione di Alessandro Sallusti su Matteo Salvini : ... nel suo editoriale su Il Giornale , loda la strategia politica del leader della lega e ministro dell'Interno sull'immigrazione, finalizzata a suo dire a mantenere la centralità politica della Lega e ...

Alessandro Sallusti sbrocca con Matteo Salvini : 'Ma chi fai entrare al Viminale' : La 'sparata' non è stata solo una 'sparata' una delle tante boutade , o armi di 'distrazione' di massa, buttate lì da Matteo Salvini in questi giorni per prendere tempo mentre la macchina del governo ...

Immigrazione - Alessandro Sallusti zittisce Matteo Richetti a Otto e Mezzo : 'I morti? C'erano con Massimo D'Alema' : Durante Otto e Mezzo di Lilli Gruber , su La7, Matteo Richetti e Alessandro Sallusti parlano di Immigrazione e della chiusura dei porti. Il piddino insinua che il governo lasci morire le persone nei ...

Matteo Sallusti - l'avvertimento di Alessandro Sallusti : 'Non è il momento della pancia...' : E' un avvertimento a Matteo Salvini , quello che Alessandro Sallusti lancia nel suo editoriale su Il Giornale . 'Non è il momento della pancia , questo, ma della testa ' scrive. 'Altrimenti, la mossa ...

Alessandro Sallusti : 'Cambiamo tutto ma non le nostre idee' : ... 'Faremo , come sempre, solo da sentinelle contro quanto di illiberale questo governo ha annunciato di voler fare e viceversa lo sosterremo, sia in politica estera che interna, là dove il suo operato ...