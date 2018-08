“Addio gigante” Premio Nobel | con i suoi libri ha ispirato 2 generazioni

caffeinamagazine

(Di domenica 12 agosto 2018) Lutto nel mondo della cultura.per la letteratura. Nella sua carriera ha scritto più di 30e ottenuto diversi riconoscimenti, tra i quali il Booker prize nel 1970 per il romanzo «In uno stato libero» Lo scrittore anglo-caraibico Vidiadhar Surajprasad Naipaul, noto come VS Naipaul è morto nella sua casa di Londra loNato a Trinidad e Tobago da un famiglia di origini indiane il 17 agosto del 1932 ma naturalizzato britannico, Naipaul aveva vinto nel 2001 ilper la Letteratura «per aver unito una descrizione percettiva ad un esame accurato incorruttibile costringendoci a vedere la presenza di storie soppresse». Si era trasferito giovanissimo in Inghilterra, nel 1950, per studiare a Oxford.. Nel 1990 viene nominato Cavaliere dalla Regina Elisabetta II e nel 1993 è il primo beneficiario delDavid Cohen British Literature Prize. Sei anni più tardi, nel 1999, ...