ACQUA SANTA CROCE RITIRATA | MINISTERO | NON BEVETELA Ultime notizie | azienda

ACQUA SANTA Croce ritirata dai negozi. Il ministero : “Non bevetela” : Il ministero della Salute lancia una nuova allerta, predisponendo il ritiro dai negozi di un lotto di Acqua Santa Croce. L’Acqua oligominerale è stata ritirata dagli scaffali dei supermercati di tutta Italia dopo che il dicastero ha diffuso un comunicato ufficiale. Secondo quanto riportato sul sito del ministero, si tratta di bottiglie in vetro da un litro. Il lotto incriminato è il numero BL060A10, con scadenza a marzo 2020 ed è stato ...

Ritirata ACQUA SANTA Croce : quale formato e lotto da non consumare secondo il Ministero della Salute : L’acqua Santa Croce è protagonista di un ritiro forzato e stabilito, in via precauzionale, dal Ministero della Salute. I consumatori dovranno stare alla larga da uno specifico formato del prodotto e da un altrettanto determinato lotto e questo per un possibile reale rischio per la loro Salute. Il comunicato del Ministero parla chiaro: l’acqua Santa Croce nella bottiglia da 1 litro in vetro (venduta in confezioni da sei) è ...

ACQUA SANTA Croce - richiamo alimentare del 10 agosto : Sul sito del Ministero della salute, oggi 10 agosto 2018, è visibile un richiamo alimentare per l’Acqua oligominerale Santa Croce. Si trova nella sezione del sito “Richiami alimentari da parte degli operatori”. Il richiamo è per ‘rischio fisico’. Entriamo nei dettagli. richiamo alimentare per l’Acqua oligominerale Santa Croce Il pdf allegato al richiamo alimentare per l’Acqua Santa Croce fornisce ...

Festival dell'Appennino - doppia tappa ad ACQUAsanta Terme e Montemonaco : ... che quest'anno si apre a una innovativa promozione turistica del territorio fatta di escursioni, spettacoli, musica, perfomarce teatrali nei borghi montani realizzate dai giovani anche in lingua ...

L'ACQUA "santa" contro il talento belga : Il Giappone ha un amuleto: L'acqua potabile. Da quando è stata bandita dalla comitiva del ct Nishino L'acqua con le bollicine i Blue Samurai hanno iniziato a raccogliere punti, macinare gioco e superare il turno grazie anche al sostegno della dea bendata che li ha favoriti per fair play sul più belluino Senegal. Tutto è nato a tavola due giorni prima della sfida d'esordio con la Colombia (vinta per 2 a 1): il centravanti Yuya Osako ha spiegato ...