Acqua Santa Croce ritirata dai supermercati | il ministero invita a non berla

Blastingnews

: Allerta del #Ministero della Salute, ritirata acqua Santa Croce: 'Non bevetela' - fanpage : Allerta del #Ministero della Salute, ritirata acqua Santa Croce: 'Non bevetela' - Adnkronos : Ritirato lotto di acqua Santa Croce - FEMsrl : Acqua Santa Croce ritirata dai supermercati. Il Ministero: «Non bevetela» -

(Di domenica 12 agosto 2018) Ildella Salute, nelle scorse ore, ha lanciato un'allerta relativa ad una diffusa marca diminerale. In un comunicato hato a non bereoligomineraleappartenente ad uno specifico lotto. Subito, dagli scaffali della piccola e della grande distribuzione, sono state ritirate migliaia di bottiglie di vetro in formato da un litro. Non è la prima volta che dell'minerale viene tolta dal mercato qualche mese fa stessa sorte era toccata all'San Benedetto. Il lotto ritirato In un comunicato datato venerdì 10 agosto 2018, ildella Salute VIDEO, ha provveduto a segnalare per rischio fisico il lotto BL060A10 dioligomineraleimbottigliata presso lo stabilimento Sorgente Fiuggino-Canistro, in provincia dell'Aquila. Il ritiro riguarda le bottiglie in vetro da un litro - in confezione da 12 - aventi come data di scadenza ...