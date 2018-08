A Settembre si torna tra i banchi | ecco quando inizia e finisce la scuola | tutte le DATE

La NBA Fan Zone torna a Milano : appuntamento l’8 e il 9 Settembre : Per tutti gli appassionati di basket la National Basketball Association (NBA), il massimo campionato americano, riscuote sempre un fascino particolare. Per ogni giocatore arrivare a giocare qui rappresenta spesso il coronamento di un sogno. Questo non fa quindi che acrescere l’attesa per il ritorno dell’NBA FAN Zone, un appuntamento ormai tradizionale per chi vive a […] L'articolo La NBA Fan Zone torna a Milano: appuntamento ...

Cagliari : Joao Pedro torna a Settembre - il Tribunale gli dà ragione : Confermata in appello la squalifica di 6 mesi inflitta lo scorso maggio a Joao Pedro. La seconda sezione del Tna ha respinto “l’appello ex art. 34.2 CSA proposto il 9 luglio 2108 dall’atleta Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao avverso la decisione adottata dalla Prima Sezione del Tna nel procedimento a carico dello stesso e, per l’effetto, conferma la decisione impugnata”, si legge in una nota di Nado ...

Uomini e Donne/ Valentina Autiero torna in studio a Settembre? Le sue rivelazioni (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. La nota dama Valentina Autiero è pronta a tornare in studio a settembre? Ecco le rivelazioni al Magazine del programma(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 07:35:00 GMT)

Milan - Kaká torna a Settembre : un altro grande ex in 'stage' come dirigente : "Io lo adoro, è il mio pupillo. Ha già manifestato la voglia di imparare da dirigente , di capire come funzionano le cose, di essere vicino. Questo mi ha fatto molto piacere: diventa tutto più reale ...

Torna il cinema all'aperto al Parco del Poggio ai Colli Aminei fino al 30 Settembre. : Gli spettacoli avranno inizio alle 21.00 per info e costi tel 800582463 " www.comune.napoli.it www.harteventi.it Facebook Arena del Poggio.

Quattordicesima pensioni a Settembre - l’Inps annuncia un'altra tornata di pagamenti : Dopo i pagamenti della Quattordicesima sulle pensioni, che come consuetudine sono stati accorpati con i pagamenti degli assegni pensionistici con il rateo di luglio, l’Inps ha comunicato un altro giro di pagamenti per settembre. Sono in arrivo pertanto, nuovi pagamenti delle quattordicesime con il rateo di settembre, quello che arrivera' il 1° settembre per chi incassa la pensione alle Poste e il 3 settembre per chi incassa presso le banche. In ...

Assisi - a Settembre torna 'Il Cortile di Francesco' con Cottarelli - Fitoussi - Ravasi e Toscani : Un programma ricco di eventi con ben 20 incontri e circa 30 relatori, ospiti internazionali, che vedrà la partecipazione di personalità della società civile, della cultura, della politica e dell'arte,...

Marco Bocci torna Solo : dal 10 agosto le repliche - a Settembre le inedite : Dal 10 agosto, su Canale 5, tornano le repliche della prima stagione di Solo, la serie con Marco Bocci che

L'8 Settembre torna a Fossano I Cortili del Tango : In caso di pioggia tutti gli spettacoli, esibizioni e performance verranno spostati sotto i portici di via Roma. Via Roma - Postazione zona piazza Manfredi 10.00 Inaugurazione evento e saluti delle ...

Nadia Toffa torna in TV a Settembre 2018 : Stiamo per dare un’anticipazione Tv tra le più belle e desiderate dai fan. E’ la protagonista della promessa fatta ai telespettatori attraverso Instagram a renderlo noto con il sorriso sulle labbra. Si tratta della bravissima e tenace guerriera Nadia Toffa, che è tornata a frequentare i social e su Instagram ha scritto: “A settembre torno in tv”. Nadia Toffa e l’emozionante anticipazione: “Ci vediamo dopo le ...

Il Global Champions Tour torna a Roma a Settembre. : Il grande spettacolo del salto ostacoli torna a Roma, dal 6 al 9 settembre nella suggestiva cornice dello Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” dove si terrà la quindicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2018, prestigioso circuito internazionale che vedrà in gara le migliori amazzoni e i migliori cavalieri del mondo. Il circuito, definito ‘la Formula 1 dell’equitazione’, approderà nella Capitale per il quarto anno ...

Mediaset - Pressing su Canale 5 dal 2 Settembre. Il giorno dopo torna Tiki Taka : Mentre le Qualificazioni ai Campionati del Mondo Qatar 2022 cominceranno nel corso del 2020 e si concluderanno nel novembre 2021. L'offerta di grande calcio internazionale Mediaset non finisce qui: a ...