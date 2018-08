65 anni di Avas-Fidas Monregalese | donare il sangue per fare del bene

Il Prisoner 709 Tour di Caparezza a Cava de’ Tirreni per CavaSounds : biglietti in prevendita e in palio con anni 60 Produzioni : Continua la tranche estiva del Prisoner 709 Tour di Caparezza, che dopo aver riempito l'Ippodromo delle Capannelle al Rock In Roma 2018 diventa l'anima della kermesse CavaSOUNDS a Cava de' Tirreni (Sa) col concerto di lunedì 30 luglio. Il live di Michele Salvemini, a supporto dell'omonimo album in studio che ha ottenuto un ottimo riscontro radiofonico negli ultimi mesi, è l'evento di punta del progetto culturale che accende l'estate cavese, ...