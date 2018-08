3 | 3 milioni i lavoratori sfruttati nelle false imprese 100 000 nelle false coop

L'Italia precaria : l'identikit dei 3 milioni di lavoratori con contratto a tempo determinato : La Cgia di Mestre, attraverso il suo Ufficio studi, ha fornito l'identikit degli oltre tre milioni di lavoratori aventi un contratto a tempo determinato , dipingendo così L'Italia precaria. La ...

L'Italia a tempo determinato : 3 milioni di lavoratori con un contratto a termine : Lavoro, al Sud più lavoratori precari. La Cgia: "Con variazioni del Pil molto contenute non possiamo che ottenere una...

Lavoro - Istat : record lavoratori a termine - sono 3 - 105 milioni : Roma, 31 lug., askanews, - Aumentano ancora i contratti a termine, segnando a giugno un nuovo record. Il mese scorso, secondo l'Istat, è proseguita 'la crescita dei lavoratori con contratto a termine' ...

Qui Ticket! Debiti per 150 milioni. Dalla gara Consip all’inchiesta : 100mila lavoratori rischiano 140 euro al mese : Debiti con le banche per circa 150 milioni, lo stop imposto da Consip ai ticket restaurant della Qui!Group di Gregorio Fogliani, molto diffusi soprattutto tra i dipendenti pubblici, e un’inchiesta aperta Dalla Procura di Genova che sulla società indaga già da mesi. Quella che era partita come una verifica fiscale ha portato a scoprire una marea di decreti ingiuntivi da parte dei creditori. Il vaso di Pandora è stato aperto e ne sono usciti fuori ...

Vus - utile oltre i 3 milioni : investimenti su parco mezzi e lavoratori : Con l'assemblea dei soci di luglio si chiude un altro capitolo di storia per la Valle Umbra Servizi, quello dell'amministrazione Salari. Concluso il mandato, infatti, l'attuale presidente è pronto a ...

Lavoratori stranieri - sono 5 milioni Tasso di occupazione da record Il boom negli ultimi dieci anni : Nell'ultimo decennio aumentati di 1,8 milioni i Lavoratori stranieri in Italia. Edilizia, pulizie e cura degli anziani sono i settori che contribuiscono a garantire ai Lavoratori stranieri regolari un Tasso di occupazione maggiore (60,6%) rispetto a quello degli italiani (57,7%). Segui su affaritaliani.it

In Italia ci sono 3 - 3 milioni di lavoratori invisibili : Un importo, quest'ultimo, pari a oltre il 40 per cento dell'evasione di imposta annua stimata dai tecnici del ministero dell'Economia e delle Finanze. A rimetterci non sono solo le casse dell'erario, ...

In Italia 3 - 3 milioni di lavoratori 'in nero' - sottraggono al fisco 42 - 6 miliardi di euro : Al terzo posto di questa particolare graduatoria troviamo la Sicilia : con 312.600 irregolari e un peso dell'economia sommersa su quella complessiva pari all' 8,1 per cento, le imposte e i contributi ...

3 - 3 milioni di lavoratori in nero - ma siamo sicuri che reintrodurre i voucher risolva il problema? : ... come è possibile voler nuovamente promuovere ancora di più la precarietà del lavoro, quando è ormai evidente che questa ha aumentato i disagi nel Paese? Autore Mario Falorni Categoria Economia

La carica dei lavoratori 'invisibili' - sono 3 - 3 milioni : Un importo, quest'ultimo, pari a oltre il 40% dell'evasione di imposta annua stimata dai tecnici del ministero dell'Economia e delle Finanze. Secondo il Mef l'evasione di imposta in Italia è pari a ...

Cgia di Mestre : 'In Italia ci sono 3 - 3 milioni di lavoratori invisibili' : sono 3,3 milioni i "lavoratori invisibili" che ogni giorno si recano nei campi, nei cantieri, nei capannoni o nelle case degli Italiani per prestare la propria attività lavorativa. Pur essendo ...

Federer - attacco dalla sua Svizzera : "Uniqlo gli dà 300 milioni - i lavoratori in Indonesia aspettano lo stipendio" : LUGANO - Il nuovo sponsor di Roger Federer, il colosso dell'abbigliamento giapponese Uniqlo, che con un contratto da 300 milioni di dollari ha indotto il campione svizzero ad abbandonare Nike, sta già ...

Modica - 37 lavoratori irregolari : evasione fiscale per 1 - 5 milioni di euro : Guardia di Finanza: 37 lavoratori irregolari con false partite iva ed evasione fiscale per 1,5 milioni di euro in una società cooperativa di Modica