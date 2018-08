Zanzare | dal “sangue dolce” che le attrae di più | all’alcol alla gravidanza | ecco 9 miti

Caldo record in Europa : 65° giorno consecutivo con oltre 25°C in Norvegia - mentre le Zanzare spariscono dalla Finlandia e il Portogallo lotta contro gli incendi : Una contea vicino ad Oslo, capitale della Norvegia, ha battuto un record che resisteva da 71 anni per quanto riguarda i giorni consecutivi con temperature superiori a 25°C. L’Istituto Meteorologico norvegese ha dichiarato che il record precedente per la contea di Buskerud, a ovest di Oslo, erano i 62 giorni di fila del 1947. Il record è stato battuto lunedì 6 agosto e oggi, 8 agosto, è il 65° giorno consecutivo in cui le temperature hanno ...

Zanzare - repellenti dovranno essere autorizzati dal ministero della salute/ Prodotti fatti in casa : Zanzare, repellenti dovranno essere autorizzati da ministero salute: questo quanto si legge su una nota del dicastero, per "garantire sicurezza del prodotto"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 14:15:00 GMT)

West Nile - in Italia la prima vittima. I sintomi del virus trasmesso dalle Zanzare : Un uomo di 77 anni, residente a Cento, già sofferente di problemi cronici cardiorespiratori, è morto all’ospedale ferrarese di Cona dopo aver contratto il virus West Nile, per una puntura di zanzara infetta. All’uomo, ricoverato per una caduta, è stata diagnosticata una meningoencefalite da West Nile. Il quadro, come spiega il Corriere, si è aggravato per problemi legati all’infezione e alla sua situazione critica, fino al decesso. ...

West Nile - in Italia la prima vittima. I sintomi del virus trasmesso dalle Zanzare : Un uomo di 77 anni, residente a Cento, già sofferente di problemi cronici cardiorespiratori, è morto all’ospedale ferrarese di Cona dopo aver contratto il virus West Nile, per una puntura di zanzara infetta. All’uomo, ricoverato per una caduta, è stata diagnosticata una meningoencefalite da West Nile. Il quadro, come spiega il Corriere, si è aggravato per problemi legati all’infezione e alla sua situazione critica, fino al decesso. ...

Sanità : Ulss 4 - Zanzare infette dal virus West Nile nel Veneto Orientale (2) : (AdnKronos) - I comuni sono stati inoltre invitati anche a programmare nuovi interventi adulticidi in occasione di manifestazioni pubbliche all’aperto, come sagre, fiere, concerti e altro. Non meno importante la parte informativa, per la quale sempre il dottor Nicolardi ha invitato i sindaci ad info

Sanità : Ulss 4 - Zanzare infette dal virus West Nile nel Veneto Orientale : Venezia, 16 lug. (AdnKronos) - Nei giorni scorsi, in alcune trappole posizionate nei comuni del Veneto Orientale (ambito territoriale dell’Ulss4) sono stati catturati tre pool di zanzare del tipo “Culex pipiens” risultate positive al West Nile virus. Ad accertare la presenza del virus negli insetti

Rovigo - Zanzare infette : 58enne contagiato dalla febbre del Nilo ricoverato in ospedale : Paura in tutto il Veneto per il ritorno delle zanzare portatrici del virus della febbre del Nilo [VIDEO] West Nile. La zanzara, responsabile della trasmissione dell'infezione, ha colpito un uomo di Rovigo di 58 anni, ricoverato in ospedale nel reparto Malattie Infettive. Il paziente è stato colpito da un'encefalite causata dalla forma grave della malattia neuro-invasiva. Molte le zone venete interessate dal problema e, per il momento, solo le ...

Zanzare - le otto cose che le fanno scappare : come ci si salva dalle punture maledette : Estate fa rima con Zanzare. Più o meno. C'è chi attrae i fastidiosi insetti, chi meno. In ogni caso, ci sono otto cose che le fanno scappare sicuramente. Eccole. 1) Il ventilatore. Le Zanzare non sono in grado di contrastare efficacemente la corrente d'aria 2) La picaridina. Il DEET (ovvero, il die

Rovigo - positivo virus West Nile/ 59enne contagiato a Polesana : gli indizi dalle trappole per Zanzare : Rovigo, positivo virus West Nile: un 59enne contagiato a Polesana. Il virus del Nilo occidentale torna a preoccupare anche se il paziente versa in condizioni da considerarsi discrete.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 16:47:00 GMT)

Che cosa è il morbo di Keystone - la nuova malattia trasmessa dalle Zanzare : Fra i tanti pericoli che corriamo a causa delle zanzare c’è anche una nuova malattia trasmessa dalla puntura di questi insetti: il morbo di Keystone. Si tratta di una patologia già conosciuta e scoperta ben 60 anni fa che però sino ad oggi non aveva mai contagiato l’uomo, ma solamente gli animali. A trasmetterla le zanzare Aedes atlanticus che ora sarebbero in grado di contagiare anche gli esseri umani. Il primo caso è stato ...

Progettato il microago indolore - la medicina prende esempio dall'evoluzione delle Zanzare : La scienza prende esempio dalle zanzare "Le zanzare devono pur fare qualcosa di giusto se riescono a bucare la nostra pelle e succhiare il sangue senza causare dolore - spiega Bharat Bhushan , ...

“Morbo di Keystone” : la nuova malattia trasmessa dalle Zanzare. I sintomi e come riconoscerla : Le zanzare purtroppo trasmettono delle malattie anche piuttosto serie e per questo motivo bisogna stare particolarmente attenti cercando di proteggerti più possibile. La puntura di una particolare specie di zanzara provocherebbe gli stessi sintomi di una encefalite. Ci sono voluti due anni di studi per giungere a tale risultato. Le ricerche, infatti, sono cominciate nel 2016, dopo che un sedicenne della Florida è stato ricoverato in ...

"Morbo di Keystone" : la nuova malattia trasmessa dalle Zanzare : Da allora, il mondo accademico aveva sempre sostenuto la teoria che il morbo non potesse colpire le persone, ma solo topi, uccelli e bovini. Il caso del sedicenne ammalatosi nel 2016, di conseguenza, ...

Florida - trovato per la prima volta il virus Keystone nell'uomo : è trasmesso dalle Zanzare : Il virus Keystone è stato riscontrato per la prima volta in un essere umano. Si tratta di una malattia trasmessa dalle zanzare che potrebbe danneggiare seriamente il cervello e che finora si pensava non potesse essere trasmessa all’uomo. Ricercatori dell'Università della Florida hanno di recente confermato che il virus è stato riscontrato in un ragazzo di 16 anni dopo che lo stesso aveva accusato sintomi inspiegabili nel corso dell’estate di 2 ...