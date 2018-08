Yeman | «il braccio destro di Dio» | che corre | da etiope e trentino | per l’Italia

vanityfair

(Di sabato 11 agosto 2018) Le mappe online faticano a individuare Wollo, nel Nord Est dell’Etiopia, e Montagne, nelle Giudicarie trentine sopra a Tione, per i più è al massimo l’indicazione su un cartello sulla strada per Madonna di Campiglio. Sono invece i luoghi della vita dieberhan Crippa, una vita che è tema buono per un film: Yema e Neka di Matteo Valsecchi che racconta la storia dieberhan e del fratello Nekagenet, adottati insieme ad altri 7 fratelli e cugini dai milanesi Crippa. https://twitter.com/ItaliaTeam_it/status/1026904689324044288 La storia da film ha un capitolo nuovo dal 7 agosto 2018, il giorno in cuiha vinto il bronzo nei 10 mila metri ai campionati europei di Berlino, e ne potrebbe aggiungere un altro sabato 11 con la gara dei 5000 metri. I capitoli precedenti raccontano di 7 fratelli nell’Etiopia degli anni Novanta di fronte alla guerra. «Nel mio villaggio, a Robit», ha ...