Xbox Game Pass | sono ora disponibili DOOM e Rage

Blowfish Games annuncia Storm Boy : The Game per PC - PS4 - Xbox One - Nintendo Switch - Android e iOS : Blowfish Games annuncia ufficialmente Storm Boy: The Game, un’avventura basata sul omonimo racconto degli anni ’60, previsto per la fine dell’anno su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android e iOS. Storm Boy diventa un videogioco Il gioco ci porterà nel colorato mondo scritto da Colin Thiele nel lontano 1964, realizzato dagli autori di Morphite e The Deer God, ambientato sulle calde spiagge Australiane, in ...

Xbox Game Pass : Ryse Son of Rome e Hitman tra i nuovi videogiochi del catalogo di agosto : Dopo aver rivelato qualche giorno fa quali sarebbero stati i Games with Gold di agosto per Xbox One e Xbox 360, nella giornata di oggi Microsoft ha puntualmente annunciato le new entry del catalogo del servizio Xbox Game Pass, che permette agli abbonati di accedere liberamente a una vasta libreria di titoli per Xbox One.Come apprendiamo leggendo le pagine del blog di Major Nelson, coloro che hanno sottoscritto il servizio potranno divertirsi ad ...

Xbox One : sbarca nella dashboard la nuova scheda dedicata al Game Pass : Dopo un breve periodo di test effettuato con le build Preview, Microsoft ha avviato il roll-out pubblico lato server della scheda “Game Pass” nella dashborad di Xbox One, Xbox One S e Xbox One X. La nuova sezione va a sostituire quella relativa all’intrattenimento che era limita ad alcuni mercati e, inoltre, dovrebbe spingere gli utenti ad abbonarsi al nuovo servizio di casa Microsoft che garantiesce a soli 9.99 euro al mese la ...

Xbox One : la dashboard ora presenta una nuova scheda dedicata a Xbox Game Pass : Xbox Game Pass è diventato rapidamente una delle nuove funzionalità principali sulla quale Microsoft ha concentrato i propri sforzi, per offrire ai possessori di Xbox un modo unico di riprodurre gli ultimi titoli Xbox a basso costo. Ora, il servizio è stato ulteriormente integrato nell'esperienza Xbox direttamente nella homescreen del sistema.Come riporta Dualshockers, Microsoft ha annunciato l'implementazione di una nuova scheda (tab) nella ...

The Sojourn è un ispirato puzzle game in prima persona in arrivo il prossimo anno su PS4 - Xbox One e PC : L'editore Iceberg Interactive e lo sviluppatore Shifting Tides hanno annunciato The Sojourn, un puzzle game in prima persona per PlayStation 4, Xbox One e PC in arrivo nel 2019. nel gioco, i giocatori attraversano mondi paralleli di luce e buio, alla ricerca di risposte che riguardano la natura della realtà.Ecco una panoramica del gioco, pubblicata da Iceberg Interactive e riportata da Gematsu:"Sei nato in una terra bella e pura, ma tutto non è ...

Giochi gratis di agosto per Xbox One : le previsioni sui Games With Gold : I Games With Gold di agosto 2018 avranno novità interessanti anche per i titoli destinati a Xbox One. Dopo le previsioni sui Giochi gratis del PlayStation Plus è giunto il momento di svelare tutte le indiscrezioni legate ai Giochi gratuiti per Xbox One che potrebbero essere inseriti tra i Games With Gold di agosto. I primi rumor sono state pubblicati dal portale Gearnuke, che ha così reso noto quella che potrebbe essere la lista con alcuni ...

Al via l'Ultimate Game Sale di Xbox : ecco la lista dei videogiochi in sconto : Nella giornata di ieri vi avevamo anticipato l'apertura dell'Ultimate Game Sale di Xbox, l'iniziativa lanciata da Microsoft che fino al 31 luglio permetterà di usufruire di importantissimi sconti su un catalogo di oltre 700 videogiochi per Xbox One e Xbox 360.Gli sconti estivi sono attivi dalle prime ore di oggi, e possiamo finalmente fornirvi la lista di tutti i titoli che sono in offerta sul Marketplace Xbox. Tra loro troviamo alcuni ...

Microsoft : "nuovo hardware Xbox alla Gamescom" - poi cancella ogni riferimento : Aggiornamento:Microsoft tiene a precisare che il riferimento al nuovo hardware Xbox è stato frutto di un errore nella revisione dei testi pubblicati sui canali ufficiali di Microsoft. Xbox Wire presentava il testo originariamente previsto per l'annuncio della presenza di Xbox alla Gamescom, mentre l'articolo di MajorNelson.com è stato aggiornato per garantire l'accuratezza dell'annuncio.In ogni caso, l'azienda conferma, questa volta in via ...

Xbox Elite Controller : Microsoft presenterà al Gamescom la seconda generazione? : Nel 2015 Microsoft presentò al grande pubblico Xbox Elite Controller che promette ad un costo triplo rispetto al modello standard delle caratteristiche peculiari dedicate, secondo la compagnia, ai veri pro-gamer. A distanza di tre anni, il Colosso di Redmond potrebbe finalmente svelare ufficialmente il Controller Elite di seconda generazione atteso da molti e l’annuncio potrebbe avvenire fra soltanto un mese, in occasione del Gamescon 2018 ...

Nuovo hardware Microsoft alla Gamescom 2018 e 25 giochi per Xbox One : Microsoft ha svelato tutto ciò che ha in programma per la Gamescom di Colonia. Inside Xbox andrà in onda il 21 agosto alle 16:30 (ora italiana) e di recente Major Nelson ha confermato che Microsoft presenzierà alla Gamescom per svelare tutte le novità in arrivo legato al brand Xbox. Per l'occasione la casa di Redmond ha annunciato una puntata speciale dello show Inside Xbox, che sarà trasmessa proprio in diretta dalla famosa fiera. Proprio ...

Rocket League è ora disponibile per gli abbonati Xbox Game Pass : Annunciato nel corso dell'Inside Xbox di questo mese, Rocket League è ora disponibile per tutti gli abbonati Xbox Game Pass.Dal momento che il gioco sportivo di Psyonix farà parte del servizio di Xbox, il gioco completo sarà disponibile per il download. Inoltre, i membri del Xbox Game Pass riceveranno uno sconto su Rocket League se decideranno di acquistarlo.Come segnala Dualshockers, è stato anche annunciato che Rocket League otterrà il ...

Xbox Game Pass : ecco i nuovi titoli del catalogo di luglio : Microsoft ha svelato oggi i nuovi videogiochi che entreranno a far parte del catalogo di Xbox Game Pass a partire da luglio, la cui lista include una grande varietà di titoli in grado di soddisfare i gusti più eterogenei degli abbonati.A partire dal 1 luglio, arriveranno nell'Xbox Game Pass titoli come DiRT 4, ABZU e Zombie Army Trilogy, ma anche due classici Bethesda del calibro di Fallout 3 e The Elder Scrolls 4: Oblivion. Durante l'E3 ...