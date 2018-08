WTA Montreal | Halep in scioltezza su Garcia | la romena da ‘numero uno’ sul cemento

WTA Montreal – Svitolina in due set su Mertens - l’ucraina grandiosa sul cemento : Il cemento di Montreal vede trionfare ai quarti di finale Elina Svitolina, per l’ucraina è tutto facile contro Elise Mertens Elina Svitolina, tennista numero 5 al mondo, ha vinto il quarto di finale contro Elise Mertens del torneo Wta di Montreal. L’ucraina in due set, con i parziali di 7-5 |6-3, ha agguantato la semifinale della competizione canadese ai danni della tennista numero 15 della classifica iridata. Nel prossimo ...

WTA Montreal – Stephens è una furia : asfaltata Sevastova in due set : Sloane Stephens asfalta Sevastova e vola in semifinale al torneo Wta di Montreal Stephens sorride in Canada: la statunitense ha trionfato questa sera, ai quarti di finale contro la Lettone Sevastova. Alla numero 3 del rankiig mondiale sono bastati 2 set per mandare al tappeto l’avversaria e staccare dunque il pass per la semifinale del torneo Wta di Montreal, nella quale affronterà la vincente del match tra Svitolina e Mertens. Il ...

WTA Montreal – Simona Halep supera l’ombra di Venus Williams : semplice allenamento per la n°1 al mondo : Simona Halep supera in due set Venus Williams e accede ai quarti di finale del WTA di Montreal: la numero 1 al mondo supera la statunitense in due semplici set Poco più di un allenamento, Simona Halep ci mette appena 1 ora e 14 minuti a battere Venus Williams e ad accedere ai quarti di finale del WTA di Montreal. Sulla tennista statunitense si fa sentire il peso dei suoi 38 che sembrano arrivati a chiederle il conto. Scivolata fuori dalla ...

WTA Montreal - Halep batte Venus e raggiunge i quarti. Si ferma anche Wozniacki : Crollo finale per la bielorussa, che qualche ora prima era riuscita nell'impresa di eliminare la numero 2 del mondo Caroline Wozniacki per 5-7 6-2 7-6, 4, .

WTA Montreal – Maria Sharapova fuori agli ottavi : Garcia bissa il successo di Stoccarda : Caroline Garcia elimina Maria Sharapova dal WTA di Montreal: la tennista francese bissa il successo ottenuto Due successi di fila, prima a Stoccarda e adesso al WTA di Montreal. Caroline Garcia sembra aver definitivamente cancellato il tabù Sharapova, mai sconfitta nei 4 precedenti a partire dal 2011. Quest’anno invece doppio successo per la francese he, a differenza di quanto fatto in Germania, questa volta non ha lasciato neanche un set ...

WTA Montreal – Wozniacki ko al secondo turno : due match in poche ore per Sabalenka : Due match in poche ore per Sabalenka: battuta Caroline Wozniacki al secondo turno del Wta di Montreal secondo turno amaro per Caroline Wozniacki al torneo Wta di Montreal. La numero 2 al mondo è stata mandata al tappeto dalla bulgara Sabalenka nel recupero di ieri sera. La danese non è riuscita a portare a casa un’importante vittoria del match interrotto due giorni fa in Canada. Ottima prova della Sabalenka, che ha trionfato in ...

WTA Montreal – Bertens asfalta Kvitova - l’olandese sul cemento “non vede” l’avversaria : Kiki Bertens vince in due set contro Petra Kvitova, l’olandese come sul velluto contro la rivale agli ottavi di finale del torneo Wta di Montreal In Canada Kiki Bertens detta legge e liquida la pratica ‘Kvitova’ in appena due set al torneo Wta di Montereal. Con i parziali netti di 6-2 | 6-3, l’olandese domina il match e vola ai quarti dopo un’ora e 13 minuti di gioco. Al prossimo turno la tennista numero 18 al ...

